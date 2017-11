Paolo Guerrero tiene el apoyo de la hinchada. El futbolista se encuentra suspendido después del resultado analítico adverso del control antidopping que le realizaron en el partido Perú vs. Argentina.

El 'Depredador' espera probar su inocencia y no pierde la ilusión de jugar pronto en el mundial Rusia 2018. Mientras tanto, Paolo Guerrero se encuentra entrenando en Río de Janeiro para mantenerse en forma.

Pese a la situación difícil que está viviendo, Paolo Guerrero no deja de lado las redes sociales. Aunque no haya publicado vía Instagram en los últimos días, no quiere decir que el futbolista no esté atento a esta red social.

Recientemente el futbolista del Flamengo hizo muy felices a sus hinchas con un gesto que nadie esperó. Paolo Guerrero le dio 'Seguir' a una página de Instagram dedicada exclusivamente a él y que sigue su carrera hace más de dos años.

La página de Instagram Fcpaologuerrero subió la captura de pantalla del preciso momento en que Paolo Guerrero los comenzó a seguir. Ante esto, el administrador de la cuenta envió un largo texto agradeciendo al futbolista por darse el tiempo de hacerlo durante un difícil momento en su carrera.

"Se fueron 2 años y 9 meses tratando de llamar la atención de este hombre. No renuncié a mi sueño de un día tener mi FC (fan club) oficializado por mi ídolo, Valió la pena esperar y dedicarme al máximo. Estoy orgulloso de mí mismo por haber sido persistente y no haber renunciado nunca. Hoy, el FC tiene más de 94 mil seguidores y hoy puedo decir que tiene su reconocimiento. Gracias Paolo Guerrero, eres mucho más que un ídolo, eres un ejemplo de persona. Sabes que siempre estaré a tu lado, apoyándote. Muchas Gracias", escribió en su cuenta Instagram el administrador de la página.

La cuenta fcpaologuerrero cuenta con varias fotografías de Paolo Guerrero en diferentes momentos fuera y dentro de la cancha. La página tiene más de 94 mil seguidores y está creada desde mayo del 2015.

"Nunca desistas de luchar por tus sueños. Utiliza la fuerza de tu fe, cree en ti mismo. Cree en el éxito. Todo se da en el momento oportuno. Yo soñé, creí, y realicé. En fin, el fanclub está oficializado. A seguir", escribió el administrador de esta página Instagram.

