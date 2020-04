“¿Estás tomando clases de canto? ¿Te gustaría tener tu orquesta?”, son algunas de las preguntas íntimas que le hizo Paolo Guerrero a Jefferson Farfán en la segunda transmisión en vivo que realizaron en Instagram. Luego de que confirmara que estaba con Yahaira Plasencia en Rusia, el ‘Depredador’ no perdió la oportunidad de seguir troleándolo con la salsera.

En una conversación de amigos, en la que ambos se confesaron de la manera más sincera posible, Paolo Guerrero pidió a Jefferson Farfán que le dé más detalles de su ‘relación’ con Yahaira Plasencia, ahora que están juntos en Rusia pasando la cuarentena.

Jefferson Farfán trató de esquivar las preguntas pero, finalmente, mostró el que parece ser su lado más vulnerable, el que sale a relucir cuando está ‘feliz y contento’. La ‘Foquita’ se puso nervioso ante las interrogantes de su ‘compadre’.

Así fue la conversación:

Paolo: ¿Cuándo vas a pedir la mano?

Jefferson: Cállate la boca, tú eres mongol

Foca, ¿acaso esta mal estar con una chica?

Te crees Magaly ¿quien m... eres tu?

¡Yo estoy feliz por ti!

Te has metido tu jajaja ¿no?

¡Se te ve feliz!

¡Ya! Gracias ¿Qué te pasa?

Ya me dijiste, tendrías dos hijitos con Yahaira

Oe, tú eres la cag... ¡Estás loco!

¿Acaso nosotros somos zombies? La gente que mira también es así

¡Ya, Paolo! ¿te has rayado no? Alondra, ¿qué le has dado de comer?

Otra pregunta ¿Tú flaquita te cocina?

¡Hablas hueva....! Ya me voy a dormir

¿Estás tomando clases de canto?

¡Qué te pasa!

¿No te puede enseñar (Yahaira)?

¿Quién m... te ha cortado el pelo así que estás hablando tanto coj...?

¿Después del fútbol te gustaría tener tu orquesta?

Sí, una con ya tú sabes y la otra con el ‘Coyote’.

¡Ya ándate a dormir!

Sí, ya me voy a mi camita a abrigarme

¡A empiernar se dice! Foca, ¡te vas a empiernar!

Sí, sapazo