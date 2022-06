Doña Peta fue la invitada especial de Andrés Hurtado en su programa Porque Hoy es Sábado con Andrés, que indirectamente le preguntó por Alondra García Miró, esto en medio de los rumores de un distanciamiento entre la modelo y el ‘Depredador’ Paolo Guerrero.

“No me preguntes por mi exesposa, entonces yo te pregunto por Alondra (García Miró)”, le preguntó Andres Hurtado a la famosa mamá de Paolo Guerrero, quien se mostró sorprendida por las expresiones de Hurtado.

“No me preguntes...... De esas cosas yo no habló. Nada que ver”, le respondió doña Peta al conductor, quien tuvo que cambiar de tema, para no incomodar a su invitada.

En la entrevista, doña Peta confirmó que apoyará a la comunidad de bienestar VidaWasi, que busca ayudar a los niños con problemas de salud, de escasos recursos económicos.

TROME | Doña Peta fue invitada de Porque hoy es sábado con Andrés (Panamericana)





