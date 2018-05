Paolo Guerrero: Lucho Cáceres arremete contra Magaly Medina por compararse con delantero 

Luego de que Magaly Medina compara su experiencia en prisión con la suspensión de 14 meses que afrontará Paolo Guerrero y que lo dejará fuera del mundial, el actor Lucho Cáceres arremetió contra la conductora y le cantó todas sus verdades.



A través de su programa ‘La Purita Verdad’, la periodista recordó su pasado en la cárcel que cumplió por difamación contra el delantero de la selección peruana. Indicó que debe ser muy difícil su situación, ya que lo entiende personalmente. "No creyeron mi verdad, teniendo mi conciencia limpia. Suele suceder, así son las cosas", indicó.



Tras escuchar sus palabras, Lucho se pronunció a través de su Facebook. “A ver, vamos por partes y sin faltarle a la verdad, que es tu costumbre. No tienes ningún derecho de compararte diciendo 'ahora sabes lo que es que no te crean cuando dices la verdad'. Antes de ser condenada a prisión efectiva por difamación, ya tenías dos condenas previas por el mismo delito, Gisella Valcárcel por un lado y Monica Adaro y Yesabella por otro ya habían sido víctimas de tu desaforada y calumniosa invasión a la privacidad, así que repito, no te compares”, se lee al inicio de su mensaje.



“Y gracias a la valentía de Guerrero y a un juez que no le tembló la mano, terminaste en la cárcel y ello marcó el final de tus fechorías televisivas, por eso ahora te dedicas en las mañanas a comentar las bondades de las alcachofas y precios de vegetales y tubérculos” , añadió.



Al finalizar, el actual jurado de ‘El Artista del Año’ , le recordó que ella nunca brindó alegrías ni triunfos. “No te compares nunca, que tu nefasta existencia jamás brindó ni alegrías ni triunfos a nuestra patria, sino por el contrario simbolizas una de las épocas más oscuras y vergonzosas de los medios de comunicación y del país”, concluyó.



Su publicación, que iba acompañada de una imagen del rostro de Magaly y unas alcachofas, se viralizó rápidamente y ya tiene más de 9 mil likes, cerca de 1900 compartidos y varios comentarios a favor. “ Ella nunca salió de la cárcel, ella seguirá presa de sus maldades por el resto de su vida. Su odio la llevó a donde ahora está comentando noticias amordazada y soltando su veneno solo cuando le dan un cachito para sacar a relucir su mala entraña, pobre mujer, pobre infeliz”, dijo una usuaria.