Paolo Guerrero: ¿Magaly Medina se burló del delantero en Twitter? Hinchas le dijeron de todo y ella respondió [FOTOS]

Luego que en su programa diera la noticia de la sanción de 14 meses a Paolo Guerrero, Magaly Medina volvió a ganarse el desprecio de la hinchada peruana al responder un tuit de un usuario que hablaba del karma.



"@magalyperu el karma tarda pero llega...salud", escribió el usuario mencionando a la conductora de TV, a lo que ella respondió con "salud".

Magaly Medina responde a usuarios en Twitter que la acusan de burlarse de Paolo Guerrero. Magaly Medina responde a usuarios en Twitter que la acusan de burlarse de Paolo Guerrero.

Precisamente, este 'salud' hizo que miles de hinchas, que en ese instante lamentaban el castigo del TAS contra Paolo Guerrero, repudiaran su actitud y la criticaran, pero Magaly Medina no se quedó callada y también respondió a las acusaciones.



"Cómo es posible que el "canal del mundial" tenga en sus filas a la señora @magalyperu quién ahora mismo se burla de la sanción de PG9 que entristece al fútbol peruano y deja a desventaja a nuestra @SeleccionPeru @Latina_pe", dijo un usuario de Twitter.

Inmediatamente Magaly Medina respondió y dijo "como es que me burlé? Lo viste? o Alucinaste?".



"Magaly Medina @magalyperu, 😂 le tiene miedo a Paolo Guerrero. Sabe q si por lo menos abre la boca d manera tendenciosa/desliza 1 comentario desubicado, pues, al toque Medina REGRESARÍA A LA CÁRCEL. Te reto Magaly a q opines algo sobre Paolo.¿Vamos. Opina, critica o tienes miedo?", señaló otro hincha peruano. La 'Urraca' otra vez no se quedó callada y dijo "lo haré cuando me de la gana no cuando un NN me lo exija".