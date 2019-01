"Paolo Guerrero me contó que está soltero", dice Kristel Sakay, la modelo que bailó con él | FOTOS

A mí no me gustan los ‘choques y fuga”, comentó Kristel. Modelo aclara que solo bailaron, pero no hubo ‘clic’.

- / - Paolo Guerrero y Kristel Sakay - / - Modelo que bailó con Paolo Guerrero recibió duras críticas porque creyeron que era venezolana. (Fotos: Instagram) - / - Paolo Guerrero y Kristel Sakay