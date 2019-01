Modelo que bailó con Paolo Guerrero recibió duras críticas porque creyeron que era venezolana

Kristel Sakay, la joven que estuvo bailando con Paolo Guerrero en el día de su cumpleaños, se mostró muy indignada por los comentarios discriminatorios y xenófobos que recibió cuando la confundieron con una ciudadana venezolana.



América Espectáculos indicó en un informe que Kristel Sakay era venezolana, aunque ella negó esto a través sus Instagram Stories, y más que etiquetarla de un país, se molestó por los comentarios malintencionados por su supuesta nacionalidad.



"Han publicado una nota en la que afirman que yo soy venezolana y no lo aclaro porque me moleste. Soy 100% peruana, pero lo que me sorprende y me da lástima es darme cuenta en la sociedad en la que vivimos. El hecho de que sea 'venezolana' (supuestamente) ha desatado una serie de comentarios tan horribles y discriminadores", indicó Kristel Sakay.



La exchica reality, quien le encantó bailar con Paolo Guerrero, según unas cortas declaraciones, agregó que mencionar que era 'venezolana' generaría mayores comentarios y pidió tolerancia y respeto.



"El punto es que a mí no me afecta, gracias a Dios, pero por favor, un mundo con más tolerancia, educación. Todos tenemos las mismas oportunidades y esto no es gracioso", concluyó Kristel Sakay en Instagram Stories.



"Utilicen su valioso tiempo para hacer algo productivo. No sé, estudiar, leer, lavar, limpiar, abrazar a su planta o a su perro", finalizó la modelo que pasó un buen momento en el onomástico de Paolo Guerrero.



Kristel Sakay se molestó por los comentarios que recibió al ser supuestamente venezolana. (Video: Instagram)

Kristel Sakay es una aficionada al deporte y los entrenamientos en el gimnasio, así como una estudiante de Ingeniería Industrial, exintegrante del programa 'El Show del Fútbol' que se transmitía por Latina.

Kristel Sakay apareció en varios videos de los invitados de la fiesta de cumpleaños de Paolo Guerrero bailando con el cumpleañero. El delantero luce feliz disfrutando de la música y sin duda estos videos levantaron suspicacias sobre los rumores del fin de su romance con Thaísa Leal.

Cuando Kristel Sakay fue consultado sobre el video con Paolo Guerrero, la 'chica fitness' ofreció unas escuetas declaraciones indicando que el futbolista le parecía "guapo".