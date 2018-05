La buena noticia de que Paolo Guerrero llegará a Rusia 2018 ha calado a toda su familia, amigos, compañeros, hinchas y figuras del medio local. El futbolista se reunirá en breve con el resto de la selección peruana para sumarse a la concentración.

Y quien también decidió pronunciarse sobre la situación de Paolo Guerrero es Beto Ortiz . El periodista y conductor de TV decidió compartir una imagen en sus redes sociales celebrando que el Depredador irá a Rusia 2018 .

"La figurita que faltaba. Ahora sí, es verdura", es la leyenda que aparece en la imagen que compartió Beto Ortiz en sus redes sociales. En la publicación, aparece la imagen de la figurita del álbum Panini de Paolo Guerrero.

Sin embargo, los seguidores de Beto Ortiz se polarizaron y mientras unos celebraban la publicación del periodista, otros lamentaron que, a su parecer, el conductor no haya sido constante con su apoyo a Paolo Guerrero.

"No seas tan duro con Paolo. Él no es culpable de la mediocridad política de nuestro país. Él solo sigue su pasión como el peruano de a pie que día con día sale a luchar por sus sueños auunque nuestro propio gobierno nos pisotee"

"Ahhh ahora! La soberbia, no lo endiosen, pasemos la pagina, la posibilidades son pocas, ya no amo a Paolo, es necio. Blah Blah ahora si te subes al coche de la celebración. Bueno te comprendo no hay peruano que no esté feliz"

"Tienes razón.... tu siempre directo y preciso ... por ese motivo te admiro"

Como se sabe, Beto Ortiz junto a otros periodistas del medio local se reunieron con el futbolista en un hotel para hablar con él sobre su situación tras haber sido sancionado por 14 meses por el TAS. En esa reunión, Paolo Guerrero tuvo la oportunidad de dar su versión a los hombres y mujeres de prensa.

