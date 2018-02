Paolo Guerrero: Natalie Vértiz cuenta la verdad sobre 'romance' con futbolista [VIDEO]

La modelo Natalie Vértiz contó detalles de su supuesto romance con el jugador Paolo Guerrero. La conductora de 'América Espectáculos' estuvo como invitada al lado de su esposo Yaco Eskenazi al nuevo programa de Gisela Valcárcel.

La 'Señito' le preguntó a Natalie Vértiz sobre las anteriores parejas que había tenido antes de estar con el padre del pequeño Liam. La modelo negó haber tenido algo con Gino Pesaressi y con Paolo Guerrero.

Como se recuerda, Natalie Vértiz y Paolo Guerrero fueron vinculados hace muchos años. Los rumores de una posible relación iniciaron cuando una foto de ellos se filtró en los medios.

"Nunca estuve con él (Paolo Guerrero). Si me preguntas que significa él para mí, no significa nada. Me siento una peruana más apoyándolo que vaya al mundial más que 'ah, salí con él y le tengo cólera por eso'. Salí, pero las cosas no sucedieron", dijo Natalie Vértiz.

Actualmente Natalie Vértiz está felizmente casada con Yaco Eskenazi mientras que Paolo Guerrero, al parecer, continúa su relación con la brasileña Thaisa Leal.