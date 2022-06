Después que se difundiera una fotografía donde se le ve junto al futbolista Paolo Guerrero, en Miami, la relacionista pública Nicole Pérez aclaró que solo tiene un lazo amical con el ‘Depredador’.

Nicole, se difundió una foto tuya con Paolo Guerrero en los medios. ¿Existe algún vínculo entre ambos?

Soy la directora de relaciones públicas para una marca de restaurantes muy grande aquí en Miami. Parte de mi trabajo es recibir celebridades, VIP, asegurarme que la pasen bien y comunicarles de nuestros otros restaurantes o proyectos. Paolo solo fue uno más de ellos. Solo somos amigos, como él mismo declaró, y lo ayudé a hacer unas reservas acá en Miami. Eso es todo.

¿Te ha incomodado que se especulen cosas que no son ciertas? Sobre todo, porque también se habla de su supuesta ruptura con Alondra...

La verdad que estoy muy confundida porque tengo fotos (en su Instagram) con muchas celebridades y nunca me habían envuelto en un escándalo tan grande como este, además, se refieren a mí como una influencer, soy una profesional. Me apena mucho con Paolo, él siempre fue muy respetuoso.

¿Paolo te comentó algo sobre su supuesta ruptura con Alondra?

No sé nada al respecto. No he tenido comunicación con él desde que vino a Miami.

