Paolo Guerrero se encuentra en Lima y llegó acompañado de Ana Paula Consorte, su novia brasileña que estaría embarazada y que pronto hará que el ‘Depredador’ se convierta nuevamente en padre. La bailarina ha usado sus redes sociales para mostrar que hace mientras se encuentra en nuestro país.

La modelo e influencer compartió en su cuenta de Instagram unos videos a través de sus Stories en los que aparece haciendo guiños. En otro clip, se le ve paseando en un automóvil, mientras se graba y envía besos volados a la cámara de su celular.

Ana Paula ha llegado al Perú en medio de los rumores que señalan que ella y Paolo se convertirán en padres en los próximos meses, pero eso no ha sido impedimento para que pasee y conozca diversos y concurridos lugares de nuestra capital.

Es así que el último lunes compartió una foto del pedido que hizo en Starbucks del Jockey Plaza y muestra que le cambiaron el nombre colocándole “Dana Paola” . También posteó una foto de su cena en el exclusivo restaurante Amoramar.

Ana Paula Consorte pasea por Lima. (Foto: Instagram)

PAOLO GUERRERO PIDE QUE NO LO LLAMEN TÓXICO

Paolo Guerrero regresó al país y tuvo un encontronazo con un reportero de ‘Amor y Fuego’, al parecer, por los últimas informaciones sobre el embarazo de su pareja Ana Paula Consorte, vertidos en el programa. “A mí no me llamen tóxico... Me llamo Paolo”, reclamó el exdelantero de la selección peruana.

En las imágenes se ve al futbolista y su novia en Lima. De inmediato el periodista se acerca a la brasileña para preguntarle por su supuesto embarazo. Pero no solo ello, ya que el hombre de prensa se aproxima al ‘Depredador’ y lo felicitó por ‘el nuevo guerrerito que viene’. En ese momento el delantero abraza de costado al periodista.

TE PUEDE INTERESAR