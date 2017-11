Paolo Guerrero: Génesis Tapia hace broma sobre reemplazo de futbolista y Julio César Uribe la deja en ridículo [VIDEO]

El programa Espectáculos se comunicó vía enlace telefónico con el exmundialista Julio César Uribe. La entrevista iba bien hasta que la bailarinaGénesis Tapia empezó a hablar sobre los posibles reemplazos del ahora suspendido Paolo Guerrero.



Génesis Tapia le preguntó a Julio César Uribe si Claudio Pizarro podría ser convocado para el repechaje. Ante la intrépida pregunta, el exmundialista no quiso polemizar. "Siempre busco evitar el conflicto, pero todos cumplimos ciclos. Este momento es para los jóvenes que están luchando por hacer historia también", expresó el entrenador.



La bailarina Génesis Tapia quiso "amenizar el momento" e indicó que en todo caso Juan Manuel "El Loco" Vargas podía reemplazar a Paolo Guerrero. Esto generó la risa de todos las figuras televisivas del mencionado programa, menos de Julio César Uribe.



Julio César Uribe le respondió a Génesis Tapia: "Por Dios, qué estas diciendo". El exmundialista explicó que Juan Manuel Vargas es defensa, "estamos hablando del reemplazante de Paolo". Al final, el entrenador se río con la intervención de la bailarina.



Paolo Guerrero fue suspendido por 30 días de toda actividad deportiva por FIFA y no jugará partidos del repechaje a Rusia 2018 entre Perú vs Nueva Zelanda. Según el comunicado oficial de la Federación Peruana de Fútbol, 'El Depredador' fue inhabilitado de toda competición por este periodo de tiempo.

