Paolo Guerrero acaparó las páginas de espectáculos y de deportes en las últimas semanas. Y es que luego de rumorearse unas supuestas conversaciones con Alianza Lima, se especuló que su relación con Alondra García Miró habría llegado a su fin.

Hace poco, el ‘Depredador’ salió al frente para pronunciarse al respecto y aseguró que no ha tenido ningún acercamiento al club blanquiazul. “No sé por qué están hablando de eso. Creo que hay una cortina de humo. Se está manoseando mi nombre, en ningún momento yo he tenido ningún acercamiento con la gente de Alianza. Alianza Lima no se ha acercado a mí”, comentó el futbolista indignado.

Asimismo, indicó que también fue mencionado en otro programa, en una posible referencia al ampay que lanzó Amor y Fuego donde se le ve entrar a un restaurante miraflorino sin Alondra García Miró, a la misma hora que ingresaban al lugar Jefferson Farfán y Jamila Dahabreh.

“Debe haber alguna cortina de humo porque mi nombre se está manoseando. Ayer también tocaron mi nombre en otro programa, siento que se está manoseando mi nombre”, dijo Paolo Guerrero visiblemente incómodo.

PELUCHÍN Y GIGI LE CONTESTAN A PAOLO

Gigi Mitre tomó la palabra para responderle a Paolo Guerrero luego de asegurar que estaban aprovechando su imagen para lanzar una cortina de humo. “Paolo nosotros te queremos, somos fans, das alegría, pero ¿una cortina de humo? Además ¿por qué? Para mí que sí ha habido una intención... igual dijeron antes que Farfán llegue a Alianza, que no, que nada que ver, y al final sí se dio... ahora que se dé o no... pero que salió en todos los portales que Paolo estaba en Alianza... de algún lado tiene que haber salido ese rumor, no creo que alguien se juegue a hacer una mentira tan directa”, comentó la conductora de Amor y Fuego.

Asimismo, negó que su programa esté ‘manoseando’ el nombre del futbolista. “Vimos tu carro, el carro de Farfán y eso fue lo que comenamos, acá nadie manoseó nada”, aclaró.

Por su parte Rodrigo González le pidió que tenga más humildad. “No te brotes tanto, no te sientas tampoco tan intocable porque así no es Paolo. Si te vemos, vemos tu camioneta entrando con la camioneta de Jefferson a un restaurante y pues vemoz que cada uno está por su lado y rondando la Jamila...”, indicó el conductor.

Rodrigo González y Gigi Mitre le contestaron con todo a Paolo Guerrero, quien hace unos días indicó que manosean su nombre y crean cortinas de humo a costa suya.

