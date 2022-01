Samuel Suárez mostró toda su indignación luego de ver imágenes del juergón que armó Paolo Guerrero por su cumpleños número 38. El creador de Instarándula le recordó a sus seguidores que el virus del Covid-19 sigue rondando y hay que cuidarse.

“Creo que todos adoramos a Paolo Guerrero, nos encanta verlo feliz con Alondra, nos parece gente genial, es lindo que celebre su cumpleaños, qué lindo verlo feliz, pero ¿no hay un virus mortal allá afuera? Yo después de ver estas imágenes... díganme si hay un virus real porque la gente hace lo que se le da la gana”, indicó el popular Samu.

En ese sentido lamentó que grandes estrellas con millones de seguidores en las redes sociales no den el ejemplo en cumplir con los protocolos de bioseguridad. “El Estado cuidando, prohibiendo eventos, no discotecas, no aglomeración y los máximos influencers ¿haciendo esto? Cada una de estas celebridades que han estado haciendo trencito ahí en la fiesta tienen 4 millones de seguidores, ellos miran y dicen ‘ah normal, hay que zurrarnos en las autoridades, si ellos lo hacen ¿por qué nosotros no?’”, indicó molesto.

Samuel Suárez contó que pasó el Año Nuevo con su hermana y su novio en su sala y guardando distancia, ‘pudiendo pasarla juergeando a lo grande’. “Como un tarado le creo al ministerio que hay un virus llamado Omicron que hasta a los vacunados les afecta y es peligroso. Si pone en riesgo a mi familia yo me encierro y me cuido, mantengo mi distancia, pero a lo mejor no es así... para qué miércoles tengo que andar con mascarilla en la calle, para qué miércoles tengo que mostrar mi carné de vacunación para entrar a supermercados, restaurantes, centros comerciales y la gente que no está vacunada es apestada social... ¿para qué? ¿para que esto ocurra?”, dijo el periodista de espectáculos.

Finalmente, Samu se disculpó por sus fuertes expresiones pero consideró que las personas que se siguen cuidando lo iban a entender perfectamente.

Samuel Suárez se mostró más que indignado con el tonazo que armó Paolo Guerrero por su cumpleaños, en el que también estuvo Daniella Darcourt.

