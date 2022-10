¿WHAT? Paolo Guerrero seguiría enamorado de Alondra García Miró, según indicó Valeria Piazza. En ‘En Boca de Todos’, la presentadora afirmó que esa es la razón por la que el futbolista se expone en redes sociales con Ana Paula Consorte, bailarina brasileña.

Valeria Piazza y sus compañeros de ‘En Boca de Todos’ comentaban sobre el tatuaje de Ana Paula; y la conductora lanzó un contundente comentario. “Yo creo que Paolo está dejando que ella postee estas fotos para sacarle celos a Alondra García porque él nunca mostraba sus relaciones”, expresó.

No solo eso, la exMiss Perú indicó que no tiene esperanzas en que Guerrero y la brasileña tengan una relación duradera porque no pasó un tiempo prudente antes de iniciar el romance.

“Eso que cuando un clavo saca a otro clavo no es siempre positivo porque es muy rápido para que tu te enamores, estas parejas que surgen después de una ruptura son muy enamoradizas, como el Gato Cuba y Ale Ventura”, dijo.

Valeria Piazza dice que Paolo Guerrero quiere darle celos a Alondra

