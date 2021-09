La exporrista Shirley Cherres aplaude el regreso del ‘Depredador’ Paolo Guerrero a la selección nacional y confía en que este jueves anotará dos goles ante Uruguay por las Eliminatorias y nos regalará otro triunfo que nos mantenga en carrera rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Todos conocen que soy hincha de la selección y estoy contenta con el regreso de Paolo Guerrero, nuestro capitán y goleador. Por eso, estoy segura que anotará dos goles para darnos el triunfo ante Uruguay para seguir en camino al Mundial de Qatar. Luego, espero que en la próxima fecha pueda jugar al lado de Lapadula y que se conviertan en una dupla demoledora, pues son excelentes jugadores y aman la camiseta bicolor”, enfatizó Shirley Cherres, quien se hace llamar la ‘Barbie peruana’.

Asimismo, detalla que le gustaría asistir al Estadio Nacional para alentar a la selección, tras la autorización del Ministerio de Salud, permitiendo que puedan ingresar 8 mil aficionados cumpliendo los requisitos de que tengan las dos vacunas, mantener la distancia social obligatoria y cumplir todos los requisitos de bioseguridad.

“Me gustaría poder ir al Estadio Nacional para alentarlos, pues los seleccionados necesitan sentir el calor del público y sacar adelante tan importante partido, y espero que los aficionados también los respalden los noventa minutos”, señaló la exporrista.

LA BARBIE PERUANA

La exporrista Shirley Cherres afirmó que es la ‘Barbie peruana’, pues ha bajado 22 kilos tras su operación de manga gástrica y luce como una chibola de 18 años. Además, señala que no abusa de los filtros como dicen sus críticos, pues sus fans están felices de verla lucir sus curvas de infarto.

“Siempre hay críticas de una o dos personas, pero son muchos más lo que me quieren. Para los que no saben, he bajado 22 kilos después de hacerme la manga gástrica... de la Shirley de antes no queda nada, estoy totalmente renovada y mis seguidores en Onlyfans están felices. Soy la Barbie peruana, los que me han visto dicen que parezco de 18 años”, comentó la rubia.

¿Entonces, no abusas de los retoques y filtros en tus fotos?

Mis filtros no se comparan a los de Sheyla Rojas, solo uso algunos que tiene brillo porque me gusta, pero todo lo que se ve es natural. Lo que hago es cambiarme el color de ojos, pero sinceramente, nunca nadie me mira los ojos, ja, ja, ja.

¿Mantienes una dieta estricta?

Mi alimentación es muy sana y hago ejercicio en mi casa. Además, de algunas sesiones de tratamiento láser para mejorar la piel, y pronto, regresaré a los escenarios.