"Paolo Guerrero está soltero, tranquilo y como recién operado", reveló Lucía de la Cruz 

La cantante Lucía de la Cruz confirmó que el futbolista Paolo Guerrero está ‘soltero, tranquilo y como recién operado’, luego de conocerse que celebró su cumpleaños junto a su familia, amigos, pero sin la compañía de Thaísa Leal.



“Es el segundo año que canto en el cumpleaños de Paolo (Guerrero), estuve con una de mis hijas, Peta (mamá del futbolista) es mi amiga de muchos años y a él (Guerrero) lo conozco desde niño”, precisó la criolla.



Se dice que Paolo está nuevamente ‘suelto en plaza’, porque celebró su cumpleaños sin la presencia de Thaísa Leal... ¿Cómo estaba?

Solo. Estaba con su familia, porque los ama... él es un chico muy metido en el deporte, ama a su madre y está superfeliz porque está en su país. Yo lo vi solo, sin nadie, pero obviamente con muchas amigas y amigos.



Entonces, ¿son ciertos los rumores que señalan que terminó con Thaísa y está soltero?

Él es igualito a mí, a veces somos demasiado buenos o ‘conjulios’, por no decir coju... Yo le dije que el amor llega en el momento preciso, nunca hay que buscarlo, porque el amor lo encontrará.



¿Le diste ese consejo a Paolo?

Claro. Él me respondió: ‘Tía, estoy tranquilo y como recién operado’.



En tanto, el programa web ‘Instarándula’ difundió imágenes donde se le ve a Paolo Guerrero bailando con la modelo Kristel Sakay, quien fue vinculada con Nicola Porcella.



ENAMORADA

​

Por otro lado, Lucía ¿es cierto que estás enamorada?

Me siento contenta con todo lo que me está pasando y este año me quiero casar. Quiero un extranjero para que no conozca nada de mi vida y que tenga 40 años.



¿Existe alguien especial en tu vida?

Sí. Hay una persona especial en Italia y quiero que venga para mi cumpleaños, que es en agosto y cumplo 65 años, pero lo celebraré como si fueran los 20.