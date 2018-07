¡Les da su bendición! Y es que después de decir que no piensa opinar sobre Thaísa Leal , Alondra García Miró sorprendió con unas (cortas) declaraciones sobre la actual pareja de Paolo Guerrero .

Un reportero del programa Válgame Dios' abordó a Alondra García Miró en la calle. El hombre de prensa no dudó dos veces en preguntarle si le parecía bien Thaísa Leal como pareja de Paolo Guerrero.

Mientras subía a su auto rápidamente, Alondra García Miró dijo escuetamente: “Me parece súper bien” . Pese a que el reportero quiso saber la opinión de la modelo sobre las declaraciones de Thaísa Leal sobre ella, la modelo prefirió no decir nada.

Reportero: "¿Qué te parece que se haya expresado muy bien de tu persona?"



Alondra García Miró: "No, no he visto. De verdad"

Recientemente, Alondra García Miró decidió cambiar un poco de look. Vía Instagram , registró las cinco horas de tratamiento que costaron cambiarle el color de cabello de castaño a rubio. Sin embargo, la actriz se mostró feliz con el resultado.

Esta no es la primera vez que le mencionan a Thaísa Leal. En conversación con América Espectáculos, el reportero le preguntó a Alondra García Miró si pensaba que la garota se incomodaría por su visita a la madre de Paolo Guerrero. La modelo y actriz prefirió no abordar ese tema.

