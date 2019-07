"Soy la mejor ex del mundo", así responde Thaísa Leal cuando le piden que 'deje en paz a Paolo y Alondra'

¡No se guardó nada! Thaísa Leal usó su cuenta de Instagram para responder a una usuaria que la catalogó de despechada pues considera que 'no deja en paz a Paolo Guerrero y Alondra García Miró ', quienes, aparentemente, están a puertas del altar.

Resulta que Thaísa Leal publicó una fotografía en Instagram y una de sus seguidoras le pidió que deje de "insistir y molestarlos" y que "deja de molestarlos y que trabaje, pues parece despechada".

Thaísa Leal no se quedó de brazos cruzados y le respondió de manera contundente a la usuaria identificada como "jenni_jennicita", asegurando que ella es 'la mejor ex del mundo' pues respeta a Paolo Guerrero y Alondra García Miró.



"Que? Que estoy haciendo? A quién estoy molestando? Jajaja creo que soy la mejor ex del mundo que no habla, no contesta, ni nada! Ay por favor.. yo respeto MUCHO a las personas, mismo que no me respeten. Y más que eso, ME respeto!!!", escribió Thaísa Leal como respuesta a una seguidora.

Por otro lado, Thaísa Leal confirmó su presencia en el estadio Maracaná este domingo 7 de julio, en donde se jugará la gran final de la Copa América 2019. Perú disputará contra Brasil el último partido del torneo tras derrotar a Chile.