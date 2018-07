¿Paolo Guerrero y Thaísa Leal se convertirán en padres? Doña Peta revela si volverá a ser abuela

¿Ya piensan agrandar la familia? Paolo Guerrero y Thaísa Leal viven al máximo su relación. El futbolista se encuentra feliz en Brasil y jugando ya para el Flamengo . Mientras que la nutricionista está promoviendo su libro digital sobre recetas.

Todo parece ir bien entre la pareja y muchos se preguntan si es que esta situación podría hacer que la relación dé un siguiente paso. Paolo Guerrero y Thaísa Leal ya viven juntos así que, ¿ya pensarán en tener un bebé?

El programa 'En Exclusiva' habló con Doña Peta , madre de Paolo Guerrero sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en abuela del 'Depredador'. Recordemos que el futbolista ya tiene 3 hijos: Diego, Alessio y Naela.

Doña Peta sobre Thaísa Leal

"Ay, no, por favor, todavía no, que ya tengo 20. Todavía están jóvenes, ya luego vendrán más nietos ¿Qué puedo hacer? Tengo que recibir nomás", dijo Doña Peta sorprendida con la pregunta. La mamá del futbolista indicó que ellos están tranquilos, pero por ahora no piensan en convertirse en una familia.

A su vez, el hermano de Paolo Guerrero, Coyote Rivera , indicó que Thaísa Leal es una buena chica y hace muy feliz al futbolista. Por ese motivo, la familia la estima mucho.

"Mientras él está enamorado, ella tiene todo el apoyo de la familia. Es una chica bastante carismática, en todo momento ha estado al lado de mi madre viviendo un momento bastante difícil", indicó el Coyote Rivera sobre Thaísa Leal.

