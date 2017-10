¿Paolo Guerrero y Thaísa Leal serán padres? Doña Peta se pronuncia [VIDEO]

¿La familia se agranda? Los rumores sobre un posible embarazo de Thaísa Leal han encendido todas las alarmas en Chollywood. Varias fotografías y videos de la enamorada de Paolo Guerrero han sido analizadas al detalle para poder tener alguna pista.

Thaísa Leal y Paolo Guerrero viven su romance al máximo al pasar los días. La rubia llegó al Perú para acompañar al futbolista en los dos últimos partidos por las Eliminatorias Rusia 2018. La garota estuvo de paseo con la familia del 'Depredador' mientras él concentraba con el resto de la selección peruana.

Durante toda su estadía, Thaísa Leal se mostró bastante tímida ante las cámaras y no sabía cómo actuar. Sin embargo, mostró su apoyo a la bicolor con un post en sus redes sociales y, tras el empate con Colombia, se mandó con un besito volado dedicado a Paolo Guerrero.

Thaísa Leal y Doña Peta a las afueras del Estadio Nacional

Ahora, muchos se preguntan si tanto amor dará como fruto un posible bebé. Incluso, en una de sus últimas fotografías en Instagram aparece Thaísa Leal con un apretado polo rojo que, para algunos, se muestra una pequeña pancita.

Para salir de dudas, el programa Panamericana Espectáculos decidió comunicarse vía telefónica con Doña Peta. La reportera le preguntó a la mamá de Paolo Guerrero qué tanto había de cierto en estos rumores.

La reacción de Doña Peta no se hizo esperar ante esta pregunta. "¿Qué cosa? ¿Qué estás hablando? Les he dicho bien claro que a mí no me llamen. Y por cierto, yo no tendría que decir nada ¿ok?". La mamá de Paolo Guerrero se mostró bastante sorprendida con la llamada, pero dejó en claro que ella no sabe nada y que si lo supiera, no diría nada tampoco.

Doña Peta sobre embarazo

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.