Thaísa Leal reaparece. La pareja de Paolo Guerrero guardó silencio tras el resultado analítico adverso en la prueba de control antidopping que se le realizó al futbolista para el encuentro de Perú y Argentina.

La rubia volvió a utilizar sus redes sociales y, a través de un Instagram Story, decidió enviar un corto mensaje. Y es que el nombre de Thaísa Leal ha sido mencionado en más de una ocasión tras toda la polémica de Paolo Guerrero.

Periodistas de diversos medios señalaron que la sustancia encontrada en la muestra del 'Depredador' era un metabolito benzoilecgonina, proveniente de la cocaína. Una de las teorías que se tejieron por los comentaristas deportivos es que esto podía transmitirse a través de la saliva o la piel de alguien cercano a Paolo Guerrero.

Sin embargo, el abogado de Paolo Guerrero recientemente dio una entrevista en donde negó categóricamente la presencia de cocaína en los análisis realizados por el laboratorio UCLA, aunque dijo que sí se confirmó la presencia de hoja de coca.

Defensa de Paolo Guerrero.

Según el portal Globo Esporte de Brasil, el bioquímico Luiz Carlos Camerón, que acompaña a Paolo Guerrero, manifestó que el metabolito encontrado procede de "la hoja de coca utilizada para té consumido en diversos países de América del Sur".

¿Qué compartió Thaísa Leal en sus redes sociales tras la polémica del 'Depredador'? La pareja de Paolo Guerrero subió una foto del cielo con un mensaje "obrigada por mais um dia" / (agradecida por un día más)

La fotografía fue subida aproximadamente a las 6:30 a.m. (hora peruana), 9:30 a.m. hora en Brasil. Thaísa Leal solo agregó un emoticon de las manos juntas, como orando. Este tipo de publicación no permite ver los comentarios de los seguidores.

Aún hay un largo camino para la defensa de Paolo Guerrero ante la FIFA. Mientras tanto, el 'Depredador' se encuentra suspendido por 30 días hasta que todo el asunto se resuelva. Por eso, el capitán de la selección peruana se perderá ambos partidos del repechaje ante Nueva Zelanda.

Thaísa Leal comparte fotografía en redes Thaísa Leal comparte fotografía en redes

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.