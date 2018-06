Thaísa Leal hizo su debut oficial en un programa de entretenimiento. La nutricionista estuvo en el programa ' En Boca de Todos ' al lado de su 'suegra', Doña Peta . La nutricionista tuvo que responder varios de los dardos que le lanzaron los panelistas, pero siempre contestó con una sonrisa en el rostro.

Thaísa Leal llegó este martes 5 de junio a primera hora de la mañana. Doña Peta estuvo puntual en el aeropuerto internacional Jorge Chávez para recoger a la rubia, quien volvía de Suiza, tras estar al lado de Paolo Guerrero mientras esperaba la resolución del Tribunal Suizo.

Una vez que el futbolista supo que jugaría en el mundial Rusia 2018 con la camiseta de Perú, Thaísa Leal estuvo en primera fila del encuentro de la selección bicolor contra Arabia Saudita. Vía Instagram , la nutricionista compartió un video desde su asiento en el estadio.

Ahora, Ricardo Rondón puso en aprietos a Thaísa Leal al preguntarle cómo Paolo Guerrero le decía de cariño en la intimidad de su pareja. Visiblemente abochornada, la nutricionista respondió tímidamente: 'mi príncipe'.

Doña Peta se sorprendió con la respuesta de Thaísa Leal y no dudó en sonreír al escucharla. Pero eso no fue todo. Ricardo Rondón también quiso saber cómo Paolo Guerrero le decía a la brasileña de cariño. La madre del futbolista se mostró más curiosa con esa respuesta.

"Uhm, no sé, 'mi amor' me dice", dijo Thaísa Leal al resto del panel. Doña Peta y Maju Mantilla no pudieron evitar reír al escucharla. Pero eso no fue todo. La rubia tuvo que responder si es que ella era celosa con Paolo Guerrero.

La nutricionista negó rotundamente celar al futbolista. Sin embargo, la madre de Paolo Guerrero reveló lo que muchos ya sospechaban: el 9 de la selección peruana es recontra celoso. Doña Peta también aclaró que ella no cela a ninguno de sus hijos y que ese rasgo es solo del 'Depredador'.

Como se sabe, mucho se especulaba sobre esta característica de Paolo Guerrero. Hace algún tiempo, cuando el futbolista terminó su relación con Alondra García Miró, los rumores apuntaban a los celos del deportista terminaron con el romance, pero ninguno de los dos habló de los motivos de su rompimiento.

Thaísa Leal mantiene una buena relación con la familia de Paolo Guerrero . La nutricionista manifestó que engríe al futbolista en Brasil preparándole lomo saltado. Incluso, se animó a contar que el Depredador le dedicó uno de los goles que marcó con la camiseta de la selección peruana.

La nutricionista se quedará en Perú durante el mundial y estará con la familia de Paolo Guerrero viendo los partidos de la selección peruana. Ni Thaísa Leal ni Doña Peta viajarán a Rusia, pese al pedido del futbolista y disfrutarán del fútbol.

Thaísa Leal y Paolo Guerrero

