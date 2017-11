Se disculpa. Tito el 'Tigre' Navarro se presentó en el programa 'Cuéntamelo Todo' este viernes 10 de noviembre, horas antes del partido de la selección peruana contra Nueva Zelanda, para hacer una aclaración sobre unas declaraciones que hizo sobre Paolo Guerrero.

En un informe de Cuéntamelo Todo, se recogieron los comentarios de diferentes personalidades del mundo futbolístico. Entre ellos, Tito Navarro fue consultado sobre la situación de Paolo Guerrero, quien se perderá los partidos de repechaje al estar suspendido 30 días por el resultado analítico adverso del control antidopping.

El periodista deportivo no tuvo reparos en dar su opinión sobre la polémica alrededor de Paolo Guerrero. Para Tito Navarro, que hayan encontrado a benzoilecgonina, sustancia de la cocaína, dejaba entrever que el futbolista había consumido la droga.

"Él posiblemente se ha metido un ja... Al meterse un ja..., olvídate, ya lo dijo la FIFA, esa sustancia, como dicen algunos, es una sustancia social", dijo Tito 'Tigre' Navarro a Cuéntamelo Todo. Estas declaraciones causaron que los usuarios en redes sociales destruyan al comentarista deportivo.

Paolo Guerrero responde

Paolo Guerrerofue consultado por un reportero del mismo programa sobre las declaraciones que dio Tito Navarro en su contra y le consultó si tomaría acciones legales en su contra. El futbolista prefirió no responder pero no se sabe si tiene en mente tomar alguna medida legal.

Ante esta situación, Tito Navarro apareció este viernes en Cuéntamelo Todo. El periodista tomó la palabra para ofrecerle disculpas a Paolo Guerrero, a su madre Doña Peta, y el 'Coyote' Rivera, hermano del futbolista.

"Quiero hacer una declaración. Yo jamás he puesto en tela de juicio la honestidad, honorabilidad, la vida personal y pública de Paolo Guerrero. Jamás. He tenido una apreciación de acuerdo a dictámenes de personas autorizadas. No voy a permitir que se tergiverse lo que he dicho. Si es que he dicho algo que ha ofendido a las personas, le pido mil disculpas", dijo Tito 'Tigre' Navarro.

Eso no es todo. El comentarista deportivo manifestó que si tenía que ponerse de rodillas para ofrecer sus disculpas a Paolo Guerrero y a toda su familia, lo haría porque él es un hombre que sabe aceptar sus errores.

"Si ellos quieren que me ponga de rodillas, yo soy un hombre que cuando comete un error, me pongo de rodillas y pido disculpas. Por eso he venido, para que no se tergiverse lo que dije. Mil disculpas señora Peta, mil disculpas Coyote, mil disculpas mi querido Guerrero. Sinceramente lo siento mucho", dijo Tito Navarro.

Acto seguido, el periodista sorprendió a todos los panelistas de Cuéntamelo Todo levantándose de su asiento, dejando el micrófono a un lado y retirándose del set del programa. Aunque Santi Lesmes lo siguió para que brinde más declaraciones, el comentarista se quedó callado.

Tito Navarro sobre Paolo Guerrero

