Thaísa Leal se ganó el corazón de todos los peruanos al demostrar su apoyo incondicional a Paolo Guerrero . La garota vino al Perú acompañando al Depredador cuando se enteraron de la ampliación de la sanción a 14 meses de suspensión para jugar partidos de fútbol.

Después, cuando Paolo Guerrero viajó a Suiza para presentar su caso al Tribunal Suizo, Thaísa Leal embarcó al país europeo para estar a su lado todo el tiempo. Una vez que el futbolista logró que el Tribunal Federal Suizo aceptara la medida cautela r para que juegue en el Mundial, la nutricionista se quedó en el país para visitarlo durante la concentración.

El día que se confirmó que Paolo Guerrero jugaría en Rusia 2018, Thaísa Leal le dedicó un extenso y cariñoso mensaje al futbolista. "Descubriste que eres más fuerte de lo que pensaba y pasamos más tiempo juntos, conociéndonos, cuidándonos el uno al otro y creando nuestra historia", escribió en Instagram la nutricionista.

Sin duda alguna, Thaísa Leal demostró todo su amor por Paolo Guerrero durante estos meses complicados de su carrera. Por eso, no duda en defenderlo en cada oportunidad que puede y de quien sea.

Un usuario en redes sociales arremetió contra Paolo Guerrero lamentando que el jugador haya hecho todo lo posible por librarse de la suspensión solo para jugar con la camiseta del Perú, pero dejando de lado el hecho que la suspensión de 8 meses que aún le falta cumplir será del tiempo de su contrato con el Flamengo .

"El Guerrero tendrá su Copa, Perú tendrá su ídolo, la Copa tendrá un personaje polémico y el Flamengo... el Flamengo que se joda", escribió el usuario en el Instagram de Thaísa Leal. Rápidamente, la nutricionista y pareja de Paolo Guerrero decidió darle una extensa respuesta.

"Yo no sé si usted entendió mal así que le voy a explicar: Paolo no está suspendido sólo por el Flamengo y sino de ejercer su profesión en cualquier ámbito. Además, no puede entrenar en el club solo ni con sus compañeros y tampoco puede ir a un estadio. ¿Crees que es legal ser acusado, castigado y quedarse sin trabajar por una cosa que no hizo? Es fácil sentarse en el sofá frente a la televisión y juzgar la vida ajena. Él ya vivió 6 meses de eso. ¿Crees que es bueno ir a otro país y dejar su casa con comodidades, familia, amigos, carro y rutina para ir entrenar desmotivado sin tener una fecha para volver a jugar viviendo una vida completamente diferente? ¿Crees que le gustaría quedarse 14 meses sin recibir su salario teniendo una familia e hijos para sostener? ¿Usted tiene noción de cuánto afecta todo lo psicológico y la paz de alguien? Tenga la certeza de que lo que más quería era no dejar de jugar ningún partido del Flamengo o con la camiseta de la selección peruana. Antes de entrar a mi página para decir que él es el villano que no quiere jugar por su equipo, sea más humano y colóquese en el lugar del otro! Usted no sabe la mitad de lo que está pasando", contó Thaísa Lea l en el mensaje vía Instagram .

