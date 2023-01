Las cámaras de “Amor y Fuego” lograron captar a Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte disfrutando de sus vacaciones por Perú. La pareja se fue hasta el Sur para disfrutar de unos días en la casa de playa del futbolista.

En la nota se resaltó que nunca se le vio a Guerrero y Alondra García Miró paseando por esos lares, pese a que tuvieron varios de relación.

“Paolo a bordo, ese es Guerrero y su ‘garota’ llegan de altamar, directo a la casa de playa del futbolista por el Sur, a él nunca lo vimos veranear con Alondra por estos lares, pero a la Ana Paula le alistó el yate” , dice la voz en off mientras van pasando las imágenes.

Una vez que llegaron a la casa, Ana Paula, su hija y el futbolista descendieron del yate. Sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido es la capa que usó la bailarina, la misma que le cubre su vientre.

“Llegan al muelle y él se queda atrás, mientras que Ana Paula arranca con su hija. Como está en traje negro tapa la pancita donde lleva al ‘guerrerito’ que viene en camino, así se tape que esa barriguita está crecida, en señal de embarazo”, añaden en el informe”, añaden.

Paolo Guerrero y Ana Paula: así viven sus románticas vacaciones por Perú

Paolo Guerrero enciende las redes: “En Alianza no me quisieron”

La noticia que sacudió el ambiente futbolístico peruano es el próximo paradero de Paolo Guerrero. Cuando se pensaba que el delantero estaba sufriendo por no conseguir equipo, ya que ni en Alianza Lima había interés en él, apareció la opción de Racing de Avellaneda, equipo en el que jugará por todo el 2023.

Paolo Guerrero le contestó en sus redes sociales a un seguidor que le cuestionó el haber firmado por Racing de Argentina en lugar de Alianza Lima. El ‘Depredador’ sorpendió con su respuesta.

“Alianza no me quiso, me dijeron que no tenían interés”, contestó el atacante al seguidor que le hizo la pregunta en cuestión.

