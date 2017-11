Paolo Guerrero chotea olímpicamente a reportero de 'Cuéntamelo todo' por esta razón [VIDEO]

Paolo Guerrero se encuentra tranquilo. A su llegada al Perú, el futbolista fue abordado en dos oportunidades por la prensa y en ambas, el capitán de la selección peruana se mostró optimista con el resultado del partido de Perú en Nueva Zelanda.

El futbolista llegó a nuestro país para reunirse con la Federación Nacional de Fútbol por el resultado analítico adverso que arrojó la prueba de control antidopping que se realizó en el partido de Argentina y Perú. Paolo Guerrero llegó acompañado de su abogado y un bioquímico.

Aunque el futbolista no ha querido responder ninguna pregunta sobre su situación por la suspensión de la FIFA por el resultado, los hinchas tienen confianza en que todo se esclarezca cuando se haga la contraprueba, ya pedida por Paolo Guerrero.

Sin embargo, el futbolista nunca esperó que un reportero de Cuéntamelo Todo lo abordara. Paolo Guerrero siempre ha evitado contacto con los medios de espectáculos y esta vez, se lo hizo saber al hombre de prensa.

El reportero interceptó a Paolo Guerrero a la salida de un conocido supermercado. El futbolista se encontraba junto al inseparable, el Chino Take, y unos amigo más. Al llegar al estacionamiento, el 'Depredador' se mostró sorprendido.

Sin embargo, fiel a su estilo, Paolo Guerrero se mostró sereno y se negó a responder las preguntas del reportero de Cuéntamelo Todo. El futbolista manifestó que solo declarará a la prensa de deportes.

"Lo siento, solo hablo con la prensa de deportes. No hablo con espectáculos. Tú no eres de deportes, por eso (no te responderé). Cuando venga alguien de deportes, yo hablo", dijo enfático Paolo Guerrero.

El reportero le mencionó que ninguna pregunta era con mala intención y que lo apoyaba por su trayectoria. Pero también le pidió a Paolo Guerrero entender su trabajo. Pero el futbolista no dio su brazo a torcer.

"No voy a hablar contigo. Yo no soy de espectáculos", dijo Paolo Guerrero antes de subirse al auto. El futbolista solo atinó a levantar el dedo pulgar y mandar saludos a la cámara. Hasta se animó a sonreír para la cámara.

Paolo Guerrero en Cuéntamelo Todo

