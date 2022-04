“Paolo y Jefferson deben jugar el repechaje”, afirma Javier Lobatón

El cantante criollo Javier Lobatón comentó que espera que sus amigos Paolo Guerrero y Jefferson Farfán sean convocados por Ricardo Gareca para jugar el repechaje en junio próximo y poder clasificar al Mundial de Qatar, pues conoce que se han recuperado satisfactoriamente y desean volver a vestir la camiseta nacional. Por otro lado, señala que en junio viajaría a Canadá para representar al Perú en un festival latino.

“Hace poco estuve conversando con Julio Rivera, el Coyote, hermano mayor de Paolo Guerrero y me comentó que nuestro capitán se viene recuperando bastante bien y esperan que esté listo para poder jugar en el repechaje. Eso sería muy importante para la selección nacional, pues es un delantero con experiencia y capacidad que necesitamos para poder superar al rival en el repechaje, ya sea Emiratos Árabes Unidos o Australia”, comentó el cantante.

Además, señaló que también sabe que Jefferson Farfán está a poco de volver a las canchas y que tiene muchos deseos de ponerse la camiseta nacional. “Tanto Jefferson como Paolo son dos futbolistas que han dado muchas alegrías al país y están por recuperarse y deben volver a la selección. Para el repechaje necesitamos ir con los mejores jugadores y con experiencia internacional. Sería lindo verlos juntos y que colaboren para clasificar al Mundial de Qatar... creo que es el sueño de muchos que amamos el fútbol y la selección”, añadió Javier Lobatón.

Por otro lado, enfatizó que él también se siente como un futbolista nacional, pues ha sido invitado para participar representando al Perú en un festival latino en Canadá, donde compartirá con artistas de todo el continente. “El número de latinos en Canadá ha aumentado cada año y este festival es muy grande porque convoca a miles de personas. Me siento orgulloso porque han pensado en mí para ir representando al Perú, llevando no solo la música negra que me caracteriza sino también la criolla, un poco de salsa y cumbia. Espero el auspicio de algunas empresas y poder llegar con todo el sabor peruano a Canadá”, indicó el cantante nacional.

Finalmente, señaló que se viene reactivando en la música y dará su primer show presencial este sábado 30 celebrando el ‘Día del trabajo’, en el local ‘La Diosa’, en el centro de Lima. “Ya estoy reactivándome en la música y ofreceré mi primer show este sábado junto al grupo Rio, Candela, el dúo Retama, y poder celebrar el ‘Día del trabajo’”, dijo Javier Lobatón.

TE PUEDE INTERESAR

Alvina Ruiz anuncia separación de su esposo tras más de 15 años juntos: “Fue muy doloroso”

Paco Bazán arremete contra Tepha Loza por jurarse ‘la cábala de la selección’: “Ahora es la Larissa Riquelme del sigo XXI”

¿Néstor pidió herencia de Polo Campos para perdonar infidelidad de su esposa? Esto dijo la mejor amiga de Florcita