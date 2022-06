¡SE METIÓ EN BRONCA! Jorge Cuba, padre de Rodrigo Cuba, sería el “intermediario” en los enfrentamientos legales de Ale Venturo y su expareja Daniel León. El padre de la hija de la empresaria mostró conversaciones entre él y ‘Don Gato’.

En diálogo con ‘Amor y Fuego’, el ex de la empresaria señaló que todo se trataría de dinero, y que estaría siendo asesorada por Jorge Cuba.

“Creo que es un tema de control económico porque quiere asegurarse que de yo pague lo que ella (Ale) pida hasta que mi hija acabe el colegio; y de mal asesoramiento por parte de Jorge Cuba, ese el señor que está detrás de todo esto”, manifestó.

Don Gato se mete en bronca de Ale y el padre de su hija: “Abona la parte económica”

En uno de las conversaciones entre Don Gato y Daniel León, el padre del futbolista le recomienda que abone la cantidad completa del dinero que le corresponde para que pueda ver a su hija.

“Como te dije, abona la parte económica apenas llegas y yo me comprometo a hablar y convencer a Ale para que puedas verla (a tu hija) el viernes (...) Ayer estuve con ella y no acepta que se firme si no se paga completo, por eso te digo mejor completa el importe y se procede a la firma (de conciliación) la próxima semana”, se lee en el mensaje.

Para el ex de la empresaria, esto es un “juego sucio”. “No deberían condicionar el poder ver a mi hija con el poder dar el dinero”, agregó.

