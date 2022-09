El paparazzi español, Jordi Martín, fue el invitado de hoy del programa Amor y fuego, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Jordi Martín se comunicó con el espacio peruano y dio más detalles sobre las últimas noticias que envuelven a la cantante colombiana Shakira y a su ex pareja, el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué.

Grande fue la sorpresa de todos cuando Jordi Martín contó que luego del comunicado que emitió Gerard Piqué, este se comunicó con él gracias a varios amigos en común que ambos tienen.

“Este fin de semana han habido muchas llamadas cruzadas. Ha habido mucho movimiento a raíz del comunicado. Piqué está muy pendiente, él sabe lo que es Amor y fuego y sé que él no está de acuerdo con muchas cosas, está dolido y le preocupan muchas cosas que estoy diciendo” señaló el comunicador.

¿Quién es Clara Chía, la nueva pareja del futbolista Gerard Piqué?. (Foto: TELECINCO)

Jordi Martín reveló que el pedido que Piqué le habría hecho es de que ya no hable más sobre él. Sin embargo, el paparazzi adelantó que eso no va a suceder y que le dejó en claro al defensa que él continuará haciendo su trabajo y siempre respetando a sus menores hijos Sasha y Milán.

“Que Piqué se tome un vasito de leche y se aguante. Todas las informaciones que doy, las contrasto. Odio la rumorología. Si me demanda, yo voy al juzgado con el audio y demuestro mi inocencia”, expresó.

“Respecto al comunicado, yo puedo entender que en la puerta del colegio haya periodistas pero aquí nadie nos va a coaccionar a nuestro derecho de informar libremente. Respetamos cuando hay menores, así que ese comunicado puedo entender que le moleste, pero desde aquí yo le digo Gerard: “esto pasará, esto se calmará, podrás hacer vida normal con tu chica, tranquilidad, ahora es el tema estrella y tienes que entender que los periodistas vamos a estar ahí”, agregó.

Respecto a las críticas que ha recibido por parte de los fans de Shakira, quienes aseguran que Gerard Piqué lo ha mandado a callar luego del comunicado, Jordi Martín fue claro y señaló que no se ha vendido a nadie, ni mucho menos a Gerard Piqué y que los ampays y portadas que realiza las van a seguir viendo a través de los medios para los que trabaja.

“Yo no me vendo, yo tengo vocación de periodista, voy a seguir informando y voy a seguir haciendo mis portadas y esto Gerard Piqué lo ha entendido. Las portadas van a seguir, se van a seguir viendo, que la gente esté tranquila porque yo no me he vendido a Piqué”, puntualizó el paparazzi quien también mostró las historias y la evidencia de que sus historias son observadas por el propio Piqué.