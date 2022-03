El exfutbolista Luis Cáceres apareció ante las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ para negar que sea el periodista deportivo que abusó sexualmente de Mónica Cabrejos, tal y como se ha insinuado. El conocido también como ‘Papelito’ se mostró indignado por mencionar su nombre.

Las declaraciones de ‘Papelito’ se da días después de que Mónica Cabrejos publicara su libro ‘Mujer pública’ y revelara que fue abusada sexualmente por un periodista deportivo a quien le llaman ‘paquetito’, “sobrenombre por su apego a ofrecer a propios y extraños ‘extraños paquetitos’ para la recreación”.

Tras esto, las conductoras Gigi Mitre y Magaly Medina coincidieron en que la persona de la que habla Mónica Cabrejos es sobre ‘Papelito’ Cáceres, sin embargo, él ha respondido contundentemente.

“Jamás en mi vida hubiera pensado que pudieran insinuar mi nombre... La gente que me conoce, sabe cómo soy”, dijo. Sin embargo, cuando la reportera de ‘Amor y Fuego’ le consultó si estuvo junto a Mónica Cabrejos aquella fecha se mostró dudoso.

“¿Tú estuviste con Mónica un 23 de enero?”, le preguntó. “No, no, no te voy a... no, no”, fue la respuesta de Luis Cáceres.

‘Papelito’ Cáceres rompe su silencio y niega ser el futbolista que abusó de Mónica Cabrejos |VIDEO

Mónica Cabrejos confesó abuso sexual de periodista deportivo

Aunque Mónica Cabrejos no brindó la identidad de su agresor en su reciente libro, sí detalló a Beto Ortiz que se trata de una persona ligada al mundo del modelaje y que fue futbolista. “Me lleva maso menos 6 años (¿Personaje público?) Sí, periodista deportivo, muchos años ligados al mundo del modelaje, ha sido futbolista”, dijo.

Explicó que mientras pasaban el rato en la casa de playa decidió que no quería acostarse con el periodista deportivo y que, supuestamente, él lo había comprendido; sin embargo, aseguró que al abrir la segunda botella de vino se sintió mareada.

“Desperté desnuda, tapada, la ropa de él estaba debajo de mi cama (…) En ese momento supe que él me había drogado (...) Me dijo ‘Quién te va a violar, eres una mujer de 45 años, por favor. Yo soy pituco, no quiero escándalos’. Se puso violento. Le dije ‘llegando a Lima me haré un examen toxicológico’. Yo necesitaba una prueba para poder incriminarlo. Es un psicópata. Por eso, decidí contarlo, y para que no le pase a nadie más”, manifestó.