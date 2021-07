Kassandra Chanamé, de Papillón: “Siento que estoy en una posición de inicio de una gran carrera”

Kassandra Chanamé, es una de las voces principales de Papillón, orquesta de cumbia que en la pandemia no ha parado y ahora, para la alegría de sus fanáticos, tendrá un show presencial organizado por la Municipalidad de Lima.

De su melodiosa y potente voz salen hits como “Me emborracharé”, “Amor ilegal”, “Te quiero”, “Sola y Triste”, “Perdón”, “Vasito de Licor” por citar algunas canciones que son un hit en Papillón. Ahora, hace un espacio en su agenda para charlar con TROME sobre sus experiencias en dicha agrupación. Además, cuenta sobre su experiencia como conductora radial (12:00 p.m. a 1:00 p.m.) y televisión en “Dale Play” 6.2 señal digital (11:00 a.m a 12:00 p.m.)

Ya se vienen los shows presenciales, ¿Cómo te sientes?

Para nosotros es muy emocionante que nos hayan reunido en primer lugar la jefa nos comunique que ya se va a venir Dios mediante los conciertos presenciales. Nosotros estamos preparando, ya que desde que empezó la pandemia no hemos parado, ya que contamos con el apoyo de la corporación Universal, que al no haber eventos nos ha brindado trabajo, ya sea en la radio o conduciendo en Karibeña TV. Yo hasta el día de hoy lo sigo haciendo y me mantengo en ambos. Ya sea músicos han estado recibiendo no quizás el porcentaje total de lo que es el pago, pero yo sé que hubo una ayuda para ellos y la verdad estamos agradecidos. Recibir esta noticia nos pone muy feliz. Hemos grabado los temas, igual Andrea con uno nuevo tema, al igual que yo con otros temas. Felices por todo esto y nos dan una esperanza que todo va a estar bonito.

¿Y cómo te ha ido en el tema de conducción tanto en la radio como en la TV?

Al principio complicado porque la verdad otra cosa es pararte en el escenario y que te pongan un tema y tú lo cantas porque, te sabes la letra, pero en este caso ¿no?, porque es diferente, el público te manda mensajes y tú tienes que responder, a lo que se refiere el mensaje, quizás por ahí te piden algún consejo, la verdad yo era pésima para darlos, pero ya con el tiempo, con las enseñanzas de mis compañeros que me han apoyado un montón, he aprendido demasiado, el público sabe como soy, he aprendido demasiado. Ya me conoce un poco más, ya sabe como es mi carácter, si se trata de jugar juego y si se trata de ponerme seria me pongo seria. Me ha ayudado a desenvolverme y hablo más.

¿Cómo ingresas a Papillón?

Yo fui a un casting de Corazón Serrano. Recuerdo que en ese casting estaba Nickol Sinchi. Bueno, no fui elegida , pero si me llamaron para Papillón en el 2013. Fui acompañar unas fechas, recuerdo que en ese tiempo estaba una señora a cargo del grupo y las cosas eran diferentes ¿no? Y en febrero del 2014 me vuelven a llamar, ya con el señor Lalo Capuñay, me hicieron grabar al siguiente día, quedé y hasta ahora continúo. Quizás por ahí tuve mi salida, pero eso no cuenta porque soy cien por ciento Papillón.

¿Qué significa para ti formar parte de Papillón?

En primer lugar para mí Papillón es el inicio en todo, mi carrera, con ellos, inicie profesionalmente, he aprendido un montón y se me han abierto quizás muchas puertas gracias a Papillón. Al formar parte de esta agrupación soy algo conocida y le agradezco un montón. También más ahora que nos ha demostrado en los buenos, malos momentos, me han apoyado cuando estuve embarazada y en pandemia. Con decirte que Papillón es mi familia y yo estoy súper feliz de pertenecer a una agrupación tan importante y tener unos compañeros siempre unidos.

Una de la vocalistas principales de la orquesta de cumbia Papillón habló con Trome sobre el retorno de shows presenciales, así como su experiencia en Reinas del Show y más. | Foto: YEO STUDIO

Por ahí nos enteramos, ¿qué se vienen feats con artistas internacionales?

No te puedo dar todos los detalles, pero sí gracias a Dios como hubieron feat con Amy Gutiérrez, también están viendo con unos extranjeros y la verdad estamos emocionados. Los ensayos vienen siendo desde esta semana porque ya se vienen los eventos presenciales y hay que estar preparados. Yo grabé el tema “Te quiero”, que también tuvo una aceptación muy bonita y estamos muy felices y nerviosos porque es comenzar de cero.

¿Y cómo te divides con el trabajo y el rol de madre?

Yo cuento con el apoyo de mi mamá desde que era muy pequeño. Gracias a Dios, ella es la que me apoya en casa, ya que son dos horas lo que me toma ir a la radio, conducir una hora en TV y la otra en la radio. Yo lo veo muy bien cuidado y también estoy aprendiendo a ser madre, ya que ser mamá primeriza no es fácil y yo estoy feliz.

En los 12 años de Karibeña te tocó hacer show en Chimbote, ¿cómo fue esa experiencia?

Fue una experiencia muy bonita, tuvimos que viajar a Chimbote, yo me sorprendí porque a última hora, me dijeron vas a cantar con Tony Rosado, Marisol y con Los Caribeños. Dije Dios mío, que nervios, lo hicimos y fue muy bonito. Cuando yo canto con Tony Rosado la canción “Corazón de Piedra”, yo entré de sorpresa, él no se lo esperaba y salió bonito y fue una experiencia superchévere.

¿Pero supiste salir airosa con Tony Rosado en esa canción?

No sabes el miedo que tuve cuando me dijeron sube vas a cantar con Tony Rosado. Yo dije y si mi insulta ( se ríe) Fue lo primero que se me vino a la mente y ahora como le respondo. Yo no le puedo responder a pesar de que he cruzado algunas palabras como Buenas Tardes para decirle algo. Él me dijo: “Tienes cinco maridos” yo le dije con todo el respeto “Porque eres corazón de piedra, porque me tratas así”. Trate de tomarlo de broma y sobrellevar todo eso y también le dije: “Distinguido caballero”. En sí, salió todo bonito y lo supe manejar gracias a Dios. Me felicitaron también los de la radio y eso me emocionó un montón.

¿Algún consejo para los jóvenes que te siguen?

Lo que le diría a los jóvenes que se quieren dedicar a este hermoso mundo de la música es que nada es imposible. Cuando se tiene el don de la perseverancia y las ganas de crecer, todo es posible, depende de uno mismo afrontar las barreras y salir adelante. Yo sé que a mí me falta demasiado por recorrer, pero siento que estoy en una posición de inicio de una gran carrera.

¿Qué tal la experiencia de “Reinas del Show”?

Ser parte de la primera gala de “Reinas del show”, programa de Gisela Valcárcel, fue para todos muy emocionante. Caroline Tello no pudo ir, pero fue una experiencia muy bonita en los ensayos y al día siguiente en vivo también. Gisela es una linda persona.

También te llamaron para “En Boca de Todos”, ¿Cómo se dio esa invitación?

Yo me quedé recontra sorprendida de que a mí me llamaran para “Reinas de la Cumbia” y fue la primera vez que me contactan a mí. Antes, era por intermediario de otra persona y acepté. Fueron dos días y nos dijeron que iba a ver una tercera, así que estoy esperando al igual que las demás chicas.

