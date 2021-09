Este jueves 2 de setiembre, la orquesta de cumbia Papillón lanzará el videoclip de su reciente single “Dile a él”, composición de Jesús “El Viejo” Rodríguez y que ya puedes oírla en las plataformas digitales como Apple music. Esta canción con una hermosa letra es cantada por el joven Eddie Martín, ingeniero de sonido y con amplia trayectoria en la música tropical, quien es el encargado de dar vida a lo que promete ser el hit del 2021.

TROME justamente llamó a Eddy Martín para que nos cuente más detalles de este hit, su historia con Papillón y otros detalles más.

¿Qué expectativas tienen con esta canción “Dile a él”?

Como tú sabrás orquesta Papillón tiene club de fans por distintas partes del Perú y todos están esperando con ansias ¿Cuándo va a ser el estreno?, e incluso ya están pidiendo la canción por Radio Karibeña. La expectativa para el lanzamiento de este videoclip está muy alta.

Pese a la pandemia, Papillón siguió vigente y conquistaron más corazones.

Así es. Nosotros hemos continuado, nos hemos mantenido vigente y hemos realizado conciertos virtuales por el “Día del Padre”. “Día Del Trabajado”, “Aniversario de Fiesta Karibeña” y nos hemos mantenido vigente a pesar de la pandemia con conciertos muy exitosos con muchas vistas. Estamos contentos por todo ese apoyo de las personas que nos han apoyado desde casa compartiendo, comentando y mandando su like.

¿Qué pasó por tu mente cuando volviste a pisar un escenario?

Fue una experiencia maravillosa volver a los escenarios después de casi 2 años, la verdad muy emocionados. Hemos estado con una adrenalina creo que no solo yo, sino también mis compañeros con una adrenalina única de volver a pisar un escenario y cantar a la gente de manera presencial es algo indescriptible y como ya se viene reactivando las cosas, nosotros estamos con más pilas que nunca. Esta pandemia nos ha servido para recargarnos un poco de energía, buena vibra y esas pilas con la que contagiamos nosotros.

El domingo se presentaron en Lima y fue un éxito, ¿qué otras presentaciones tienen?

Papillón ya tiene eventos para todo el mes de setiembre. Nos hemos reactivado el 28 de agosto en Puerto Maldonado y hemos tenido un evento exitoso el 29 en Lima, en un local que se llama “El Encanto de Amazonas”, donde toda la gente se ha vacilado y disfruto con nuestra música. El sábado 4 de setiembre estamos en Arequipa, el domingo 5 en Barranca y de ahí volvemos a Lima, el sábado 11 y de ahí el 18 estamos en Huaraz. El sábado 25 también regresamos a Huaraz nuevamente. Tenemos una agenda recargada.

Eddy Martín canta “Dile a él”, la nueva canción de Papillon que ya se encuentra disponible. TROME habló con él para conocer sus expectativas en torno a esta colaboración. | Foto: Papillón

¿Y de seguro cantarán el nuevo hit “Dile a él”?

La verdad es un capo, “El Viejo” Rodríguez, que ha tenido su participación con Orquesta Papillón y el éxito está garantizado.

¿Cuéntanos un poco para ti que significa estar en Papillón?

El ingreso a orquesta Papillón fue algo sensacional. Desde el año 2015, hasta la actualidad, ya son 6 años y me he mantenido siempre en la agrupación de manera constante. Papillón es mi segunda familia, somos como hermanos y hay buena química, pues nos entendemos muy bien y se ha formado un grupo muy compacto de buenas personas que al igual que yo son apasionados por su trabajo y eso a mí me gusta.

¿Cuál es tu trayectoria?

Trabajo desde los 15 años en orquestas. Hay un grupo de aquí de mi zona en Ventanilla que se llama “Grupo Distinto” y antes de esa experiencia estuve con “Familia Barrios”, una orquesta de Chiclayo. Después estuve en “Internacional Privados” y recorrí casi todo el Perú, donde permanecí tres años. Luego, volví a “Grupo Distinto” para culminar mi carrera de Ingeniería de sonido porque estaba estudiando. De ahí recibo la llamada de Papillón y hasta ahora sigo ahí.

¿Una virtud?

Soy humilde siempre me muestro transparente. La gente se siente identificada con las canciones de Papillón. A la gente le gusta que el artista sea transparente y que tenga ese acercamiento con la gente. Compartir algo con ellos, al artista lo levanta mucho.

¿La gente de Ventanilla, tu barrio, qué te dice del éxito que tienes con Papillón?

Mis vecinos están contentos Me preguntan cuando sale el tema y les digo el jueves 2 de setiembre. Como tengo el tema se los paso por WhatsApp para que lo tengan en playlist.

Ser un chico de barrio como dices te ayuda a tener esa vocación de ser servicial con los fanáticos

Por supuesto, esas cosas no se deben de perder.

Eso que nos comentas, se ve reflejado en lo que comentaron el viernes en la entrevista de Karibeña donde todos eran primeras voces.

Aquí no hay que tú eres la primera voz o segunda voz, Al momento que uno le toca cantar e interpreta un tema, él se vuelve la primera voz en ese instante. Todos somos un solo grupo, una sola voz que es Papillón.

Justo tus compañeras te vacilan con la moto, ¿eso demuestra la buena relación que nos dices que hay en Papillón?

Bueno yo manejo moto desde hace muchos años y me voy de viaje con mi moto. En Lima me movilizo con mi moto y somos inseparables. Para que las cosas salgan bien tiene que haber confianza y empatía con tus compañeros.

Este jueves 2 de setiembre, la orquesta de cumbia Papillón lanzará el videoclip de su reciente single “Dile a él”| Foto: Papillón

¿Cómo fue grabar “Dile a él” en pandemia? ¿Algún anécdota?

Grabar en pandemia es un poco más complicado de lo que parece, porque antes grabábamos en grupo. Ahora es uno por uno con protocolos bien estricto. Antes de grabar tienes que tener tu prueba covid´19 negativo. Ingresar al estudio con tu dos mascarillas y protector facial. Una vez que ingresas al escenario no tienes contacto con nadie e ingresas. Obviamente nos dan el tema en maqueta y ver la manera de cantarlo y en estudio ya hacen los arreglos.

¿Esta canción formará parte de algún álbum que piensan sacar?

Por ahora, estamos lanzando solo singles por pandemia, pero ya se vienen preparando más canciones. Papillón no se queda con esa canción. De aquí al siguiente mes se lanza la nueva canción y así vamos a estar lanzando material nuevo frecuentemente.

He visto que ensayan duro previo a los shows presenciales

En orquesta Papillón todos somos profesionales. Tenemos músicos extraordinarios, que la verdad tocan muy bien y son apasionados por su trabajo. Antes de cada gira repasamos los temas para que todo salga perfecto.

¿Papillón tiene planeado la internacionalización?

Ahorita nos estamos reactivando a nivel nacional. En setiembre, octubre y ojalá para fin de año suceda algo. Porque antes de pandemia, nosotros teníamos planeado ir a Estados Unidos en julio, pero en marzo cayó la pandemia y no se concretó nada. De repente para el próximo año viajemos al extranjero.

¿Te dedicas también a tu carrera de ingeniero de sonido?

No nos quedamos dormidos en nuestros laureles. Tengo mi estudio de grabación aquí en Ventanilla, sala de ensayo y sala de transmisiones. Se llama “Paradero Musical” se encuentra ubicado en Villa Los Reyes, paradero Los Loros, en Ventanilla. Venían artistas, mis compañeros a realizar sus transmisiones virtuales en tiempos de pandemia.

En pandemia condujiste en “Karibeña TV”, ¿qué tal esa experiencia?

Sí con Andrea, Kassandra y también conduje solo. Estuve casi cinco meses conduciendo y fue una experiencia nueva. Uno se vuelve conductor de televisión y tiene que poner las cosas serias (se ríe)