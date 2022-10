Paramore tendrá un concierto en Lima después de 11 años, según confirmo la cuenta de la productora Masterlive. La noticia emocionó a miles de fans que volverán a encontrarse con su grupo favorito tras un largo periodo. Asimismo, el show ya publicó mayores detalles sobre el espectáculo y a continuación te los contamos.

La banda liderada por Hayley Williams vuelve a nuestro país luego de una larga pausa musical. Y es que hay que recordar que con “This is Why” se obtuvo novedades de Paramore tras 5 anos de estar inactivos.

Para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, Paramore -con éxitos como ‘Decode’ o ‘That’s What You Get’- dará una gira sudamericana que iniciará en Perú y que recorrerá también Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Por ello, te contamos los pormenores para que no te lo pierdas.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Paramore en Lima?

La banda estadounidense tendrá su concierto el próximo 2 de marzo del 2023 en el Arena Perú de Jockey Plaza en el marco del tour “Paramore in South America”. La agrupación cantará sus más grandes éxitos y los nuevos temas que estrenarán en su álbum de febrero del mismo año.

¿Cuándo y dónde comprar la venta de entradas de Paramore en Lima?

De acuerdo con la publicación de la organización, los tickets estarán disponibles en la página web de Teleticket. La preventa inicia este viernes 7 y sábado 8 de octubre desde las 9:00 a.m. para los clientes de la Tarjeta Interbank. La venta general es este domingo 9.

¿Cuándo será lanzado el próximo album de Paramore?

El siguiente álbum de Paramore será lanzado oficialmente en febrero del 2023 y, además de su nuevo sencillo con el mismo nombre, se han anunciado dos canciones más. El primero lleva por nombre “Leave the house” y el segundo es “Tonight”, los cuales se estrenarán en este mes y noviembre, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: