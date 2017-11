Pataclaun: Elenco se volvió a reunir 20 años después y así se ven ahora [FOTOS]

Aunque hace unos años, el elenco de 'Pataclaun' se reunió para participar en la película 'Asu Mare' de Carlos Alcántara, ayer Wendy Ramos colgó en redes sociales una fotografía de casi todo el elenco de la popular serie cómica que hizo reír a todos los peruanos desde su estreno hace casi 20 años.



Wendy Ramos y Carlos Carlín visitaron la noche del sábado a Gonzalo Torres y Johanna San Miguel, quienes actúan en la obra teatral 'Hasta las patas' y aprovecharon el momento para tomarse una instantánea y subirla a redes sociales, donde inmediatamente despertaron la nostalgia de todos los seguidores de 'Pataclaun', quienes esperan volver a verlos juntos en la televisión peruana.

El gran ausente fue Carlos Alcántara y Monserrat Brugué, pero también fueron recordados por todos los hinchas de 'Pataclaun', serie que marcó toda una época a finales de los años 90 con su humor negro y su burla hacia las clases sociales y cosas cotidianas que suceden día a día en la sociedad peruana.



"Ahí falto Machín para recordarme mi infancia en su totalidad!!!!!!!", "Tienen que hacer algo los 5, no Pataclaun pero algo mas maduro no lo se, una película o una serie!! Los necesitamos hay demasiada basura barata en la tv, se necesita calidad!! Regresen yaaaa", "Hagan una obra de Pataclaun reencuentro, por favor!! Antes que uno se vuelva fantasma de verdad", "Me encantan!! han sido parte de mi infancia alegrándome las tardes. Gracias", "Que hermoso cuadro nos gustaría verlos junto a Cachín en un reencuentro de Pataclaun de verdad seria lo máximo besos y bendiciones"



'Pataclaun' se estrenó en Latina, antes Frecuencia Latina' el 30 de octubre de 1997. El elenco estaba formado por Wendy Ramos, Carlos Alcántara (Cachín), Johanna San Miguel (Queca), Carlos Carlín (Tony), Gonzalo Torres (Gonzalete) y Monserrat Brugué (Monchi).​



'Pataclaun' tuvo gran acogida del público peruano, esto debido al uso de modismos y expresiones propias de la jerga peruana. Tuvo dos temporadas y las grabaciones duraron dos años desde el 30 de noviembre de 1997, con emisiones cada domingo a las 7 de la noche por Frecuencia Latina, hasta el 19 de diciembre de 1999, día en el que finalizó la producción.

La última vez que se vio a todo el elenco de Pataclaun junto fue en 'Asu Mare' de Carlos Alcántara, quien convenció a sus amigos para participar en la película sobre su vida. Aunque el elenco completo tuvo grabaciones separadas, en el avant premiere se pudo ver a todos, pero descartaron volver a vestir el mismo traje que los lanzó a la fama.