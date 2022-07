El comediante Michael ‘Pato’ Ovalle contó que regresa al circo tras dos años debido a la pandemia, pero resaltó que marca la diferencia con un humor familiar pues se debe respetar a los niños. Además, con 20 años de trayectoria en el humor espera lanzar pronto un espacio en redes para su personaje del ‘Tío Chapita’.

¿Una vez más harás temporada de circo?

Así es, ya era momento para volver pues debido a la pandemia estuvimos dos años con las carpas guardadas; aunque algunos ya las usaban para vender caldo de gallina y aeropuerto. Desde ayer jueves empezamos con ‘El circo del Pato Ovalle’ donde estaré con mis personajes ‘La Chola Chatuca’, ‘El Tío Chapita’ y ‘Elton Tito’, que es un personaje nuevo que le encantará a los niños.

¿Sólo será de humor?

No, porque tendré un elenco de baile y los artistas del circo, como el show de burbujas, mago, payasos, acróbatas de telas y contorsionistas. Nos venimos preparando con mucha anticipación porque queremos hacer un show familiar, donde todos puedan disfrutar del espectáculo tradicional de Fiestas Patrias.

Muchos critican a los artistas de la televisión por hacer un show de circo, ¿qué les dirías?

Las criticas siempre van a darse, pero mi show no es improvisado ni hago un espectáculo para adultos. Yo he trabajado por muchos años haciendo show para niños y conozco cómo llegar a los pequeños, el humor es familiar, sano, limpio y con un mensaje para los pequeños de la casa. Pero cuando me contratan como ‘Pato Ovalle’ es para el público adulto y el show es diferente.

El tío Chapita es querido por los niños...

Ufff, tiene un jale porque aunque lo vean viejito es gracioso, te toma el pelo, y también los aconseja, los apoya. Es un abuelito simpaticon, ja, ja, ja.

Ese personaje lleva años contigo...

El ‘Tío Chapita’ tiene como unos 85 años, pero hace varios años celebra pero no cumple más. Conmigo debe tener alrededor de 15 años, y es un personaje carismático, la gente lo quiere mucho. Ahora está en radio Karibeña rompiéndola en las mañanas.

¿Ya merece su programa?

Está en conversaciones, veremos si es posible salir en la televisión o crear algo en redes sociales, que se han vuelto tan importantes hoy en día. Hace unos años era pilar en el ‘Bar brahma’ de ‘Risas de América’, fue un linda época. Y actualmente, la Chola Chabuca le está tirando lente, lo viene coqueteando.

¿Dónde y hasta cuándo estarás en el circo?

El ‘Circo del Pato Ovalle’ está en Lurín, en Plaza Park, al costado del mercado Virgen de las Mercedes, y estaremos hasta agosto para hacer reír a chicos y grandes.