El cómico Michael ‘Pato’ Ovalle contó que celebrará sus primeros 20 años de trayectoria artística y reveló que empezó su carrera como ‘Burbujito’ al lado de la animadora infantil Yola Polastri. Además, dice que aprendió mucho del humor junto a maestros como Melcochita, Miguelito Barraza, Guillermo Guille, Jorge Benavides, Carlos Álvarez, entre otros.

“Mis inicios fueron con Yola Polastri, era un chibolito que le gustaba mucho actuar, cantar y me dieron la oportunidad de ser un ‘Burbujito’, tengo los mejores recuerdos de esa época. Luego, hice comerciales desde niño y luego entré al mundo de la comicidad donde tuvo buenos maestros”, comentó el ‘Pato’ Ovalle.

¿Quiénes han sido tus maestros en estos 20 años?

He aprendido mucho de diversas personas talentosas como el productor Guillermo Guille, con quien trabaje en varios programas cómicos. Y claro, en el camino he aprendido del talento de figuras como Melcochita y de Miguelito Barraza. Además, de Jorge Benavides y Carlos Álvarez, con quienes he trabajado.

¿Cuándo será la celebración de tu aniversario?

Será el próximo 29 de noviembre en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco donde tendré como invitados especiales a Miguelito Barraza, Kike Suero, el doctor Tomás Ángulo, Rodolfo Gaytán Castro, Eduardo del Perú, Joe Cocker de ‘Yo soy’, Deysi Araujo y otros.

¿Con ganas de volver a la televisión con algún programa cómico?

La televisión siempre es un tema pendiente, me gustaría volver y seguir haciendo reír al público. Poco a poco se están abriendo más espacios para el humor. Además, quiero contar que ya no estoy en radio La Mega, donde tuve un programa diario y vacilando al público.

‘CERRÉ LA FÁBRICA’

Hace unas semanas, el cómico Michael ‘Pato’ Ovalle contó que cerró la fábrica, pues tiene cuatro hijas, y no descarta hacerse en un futuro cercano la vasectomía.

“Soy un padre feliz y afortunado porque tengo cuatro hermosas hijas. Ya he cerrado la fábrica y estoy pensando en someterme a la operación de vasectomía. Mi vida está dedicada a ellas y estoy siempre pendiente de cada una, las trato de engreír”, dijo el ‘Pato’ Ovalle.

LLEVÓ ALEGRÍA EN PANDEMIA

Asimismo, contó que con el apoyo del Ministerio de Cultura está realizando shows infantiles en hospitales, albergues y asentamientos humanos, para llevar alegría a los niños en medio de la pandemia.

“Presenté un proyecto al ministerio y fue aprobado, por eso, estoy realizando shows virtuales para niños con mi personaje de ‘Tío Chapita’, que es el que usaba en el circo y es muy querido por los pequeños. Estoy realizando estos shows junto a mi hija Massiel, quien es muy talentosa y siempre me ha acompañado en mis eventos”, comentó el ‘Pato’ Ovalle, quien acaba de lanzar su canal en YouTube.