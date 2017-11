Patricio Quiñones se quiebra. El ex de Milett Figueroa fue ampayado hace unos días en una discoteca besándose con una amiga. Por este motivo, el bailarín decidió enviar un mensaje vía Instagram disculpándose por su comportamiento.

"Milett y yo ya no estamos juntos desde antes del comunicado que ella posteo en sus redes. Así tengamos tiempo alejados no existe ningun programa o persona que me vaya a quitar el gran recuerdo que tengo de ella. Es una chica que no tiene comparación", escribió Patricio Quiñones en Instagram.

Sin embargo, para el bailarín este mensaje no fue suficiente. Patricio Quiñones decidió aparecer en Amor Amor Amor para dar su descargo sobre la situación. El joven de 24 años le pidió perdón a Milett Figueroa y se quebró al hablar de su expareja.

"Aprovecho para pedirle no disculpas, sino perdón por haberle causado esto porque no se lo merece. Fue un error de mi lado por estar en un lugar que no me manejo (el mundo de la TV), donde no me controlo. Yo no sé lo que quiero en este mundo de la TV porque no es mi mundo. Yo quiero bailar. Ella fue una chica que siempre me apoyó. Le agradezco todo lo que me ha dado en este tiempo", dijo Pato Quiñones.

Eso no fue todo. El bailarín le deseó lo mejor a Milett Figueroa y reveló que él sigue enamorado de la actriz y modelo. PatricioQuiñones indicó que, desde su relación con ella, no ha sabido comportarse en TV pues no es su mundo.

Patricio Quiñones llora por Milett Figueroa

"No me considero una mala persona, no me considero alguien que quiera el mal para nadie. Quiero lo mejor para ella en toda su vida. Aprenderé de mi error. El trago te puede cambiar. Yo lo aprendí y espero que mucha gente lo aprenda. Que sea en adelante lo que Dios quiera", declaró Patricio Quiñones.

Estas palabras tan sinceras del ex de Milett Figueroa hicieron que Rodrigo González y Gigi Mitre se conmuevan. La conductora no pudo evitar derramar unas lágrimas, mientras que 'Peluchín' elogió la honestidad de sus palabras.

"Desde el tiempo que yo estoy sentado aquí viendo todas las cosas que pasan en la vida de Milett Figueroa, ni con ella ni con otra chica del espectáculo, vi un hombre que haga esto: que se siente y que hable como él (Patricio Quiñones) ha hablado. No con un guión, ni pujó para que se le salga la lágrima. Nadie tan sincero, tan genuino", dijo Peluchín

Además, Rodrigo González le dedicó unas palabras a la familia de Milett Figueroa. El conductor de Amor Amor Amor indicó que en este mundo, existen pocas personas que sean buenas y que Patricio Quiñones era una de ellas.

"Cada vez hay menos buenas personas en este planeta. Lo que más abundan son personas que se quieren aprovechar, gente que mata el rato. Pero gente genuina, que te quiera de verdad, con tus defectos y virtudes (señala a Patricio Quiñones) él y no he visto otro", puntualizó Peluchín.

Gigi Mitre llora por palabras de Patricio Quiñones

