Pato Quiñones: Tras ampay con joven en discoteca, el bailarín publica foto con Milett Figueroa :O [VIDEO]

¡Esas son puras mentiras, esa noche yo no estaba ahí! El bailarín Patricio Quiñonessorprendió a propios y extraños al publicar una foto con la modelo Milett Figueroa en Instagram. Lo anécdotico del suceso es que el fin de semana el joven fue ampayado con una chica en discoteca.



Patricio Quiñones indicó que sus besos apasionados a joven desconocida en discoteca fueron producto de una "noche de copas". "No me supe controlar y cometí un gran error", escribió el bailarín ¿Cómo se sentirá la jovencita con la que fue ampayado?



Si bien es cierto que la imagen que Patricio Quiñones compartió junto a Milett Figueroa no es actual, el bailarín la uso para hablar sobre la modelo. "Pienso y siempre pensaré lo mejor de Milett, fue una persona importante en mi vida", indicó el joven.



Además, Patricio Quiñones indicó que ningún programa iba a cambiar el concepto que él tiene de Milett Figueroa. "Milett y yo ya no estamos juntos desde antes del comunicado que ella posteo en sus redes. Así tengamos tiempo alejados no existe ningun programa o persona que me vaya a quitar el gran recuerdo que tengo de ella. Es una chica que no tiene comparación", escribió el bailarín.



Patricio Quiñones le pidió a sus seguidores que se midan con el alcohol porque podrían terminar cometiendo los errores que él cometió esa noche. "Error aprendido y una recomendación al momento de medirse con este elemento que nos puede dejar en un mal estado. Quiero disculparme ante los fans y gente que se haya sentido mal viendo esto", precisó el bailarín.



La publicación de Patricio Quiñones tiene más de 1.000 me gusta en redes sociales. Los seguidores del bailarín le muestran su apoyo y elogian los comentarios del joven sobre su relación con Milett Figueroa.