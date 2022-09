Patricia Alquinta, a sus 52 años, está disfrutando de su soltería, pues se ha vuelto exigente en el amor. Con ella no va el ‘colágeno de los chibolos’ porque no está para ‘enseñar ni proteger’. Dice que en su vida solo se ha enamorado, pero nunca amó porque cuando se separó de su esposo y luego de su novio, jamás los lloró. En esta entrevista nos cuenta su historia.

Paty, ¿cómo te va en el amor?

Jodida, ya cuando uno llega a esta edad, tengo 52, se vuelve exigente, muy independiente. Me divorcié cuando tenía 40 años, entonces después de ‘veintipicos’ años de relación, solo esperas que el que venga, sume. Los hombres se asustan mucho con las mujeres independientes, seguras, fuertes.

¿Y galanes?

Galán tengo, o sea galanes tengo en línea….

Ahora está de moda que las mujeres maduras, independientes, tengan su colágeno...

No, ahí no llego. Debo reconocer que los que me buscan son de 45 para arriba y yo quiero uno de 50, pero mis amigas me dicen que voy a cuidar un viejo, ja, ja, ja. Pero colágeno no, nunca y te lo digo literal.

Entrevista de Patricia Alquinta con Trome.

¿Se te ha acercado algún chibolo?

Sí, los miro y les digo: ‘Yo puedo ser tu mamá, no friegues, vaya para allá’, ja, ja, ja…

¿Les cierras las puertas al toque?

A mí me gusta que me apapachen, que me protejan. ¿Yo apapacharlos, protegerlos y enseñar? ¡Jamás!

¿Cómo te gusta que te enamoren?

A la antigua, que me abran la puerta del carro, me tienes que decir ‘buenos días’, ‘buenas tardes’, que me jalen la silla para sentarme…

¿Y el físico?

Yo siempre he tenido bonitos, no me voy a quejar. El papá de mi hija era muy guapo y mi novio de 8 años también, pero hoy ya no busco eso.

¿Qué es lo que buscas?

Busco una persona a quien admirar. Creo que el enamoramiento, la ilusión, cuando ya tienes cierta edad, empieza por la admiración.

¿Sigues creyendo en el amor?

Hummm… nunca me he enamorado.

No te creo…

He querido sí, porque con la persona con la que he estado la quise, la respeté y admiré, pero imagino que no me he enamorado porque cuando terminé no he llorado, no he gritado, no me he querido ‘cortar las venas’. Nunca he amado, esa es la verdad, he querido y enamorado, sí... amado, no.

¿Eres celosa?

Jamás. El celo no existe para mí porque no me gusta que me celen.

¿Tuviste alguna pareja que te dijo ‘no te pongas tan sexy o ropa tan chica…’?

No, tuve suerte. El papá de mi hija me compraba los hilos dentales para la playa, no era celoso porque soy una mujer que te da seguridad y mi pareja de ocho años tampoco me celó.

¿No te molesta que tu pareja le de ‘like’ a las fotos de las chicas y salga con sus amigos?

No. Yo me voy a la fiesta con mis amigos, él no va porque no es parte del grupo y él puede ir a la fiesta que quiera. Creo que si le das esa seguridad a tu pareja, no pasa nada.

¿Te has acostumbrado a la soltería?

Sí, después de 24 años, créeme que va a costar mucho vivir con alguien.

Estuviste 24 años casada y después 8 años de novia…

Soy una persona de relaciones largas, que sabe lo que quiere.

¿Eres de salir de fiesta?, ¿al karaoke?

En Miami salgo a bailar, pero más me gusta cenar, tomarme un café, conversar. Me gusta caminar por el malecón, me gusta el mar. Entonces el que me conquiste tiene que ser así, un cafecito, una cenita.

Entrevista de Patricia Alquinta con Trome

¿Crees en el matrimonio?

Mi carta astral indica que me voy a volver a casar y mi mamá me dice que cuando entre al altar voy a estar muy viejita, ja, ja, ja. Siendo honesta no creo en el papel firmado de un matrimonio, creo en la relación estable que tenga mucho cariño y respeto.

Desarrollaste tu carrera artística en Perú y Estados Unidos. Allá te hiciste conocida como ‘La gata’ y trabajaste al lado de Don Francisco, pero en Perú la gente te recuerda mucho por ‘La familia defectos’ y ‘Las vecinas de Huaycán’.

Sí, lo último que hice aquí fue ‘Junta de vecinos’, antes estuve en ‘Chapa tu combi’ de Michelle Alexander, pero ‘Las vecinas de Huaycán’ fue lo mejor por las chapas.

Las chapas lo eran todo...

En esa época Guille necesitaba un nuevo sketch que pegara. Entonces, en uno estaba Analí Cabrera con Rosa, el gordo Casaretto y Miguel Barraza, y en otro estábamos Roxana (Ávalos), Ricky (Tosso), Manolo (Rojas) y yo, y ellos eran tres ‘locos calatos’. Estábamos haciendo el sketch, Manolo me mira y dice que me parezco a la telenovela ‘Tú o nadie’, le pregunto por qué y responde: ‘Porque tienes la cara de Lucía Mendez, pero los brazos de Andrés García’. Todo el mundo se comenzó a reír y de ahí a Roxana le decía ‘mochila’ porque el papá de sus hijos era mucho más joven que ella. A Manolo y a Ricky los fastidiábamos por su ‘manicito’. Comenzaron a salir las chapas y fue un boom. También me decía que era su ‘Bella genio’, pero que mis brazos no entraban por la botella, ja, ja, ja.

¿No se ‘picaban’?

Roxana sí se picaba porque la fastidiaban con su pareja que era muy chiquillo y Manolo por ‘apoyón’ con las bailarinas. Puedo decir que he estado en la etapa de oro de la televisión en lo que es comedia.

Ahora te vamos a ver en la obra ‘Locas de humor’ con Lucy Bacigalupo y Silvia Bardales.

Sí, estrenamos este 7 de octubre en el Centro de Convenciones Bianca. Ahora ya se unió una loca más que es Fernando Armas, él es el productor y director, pero va a estar con nosotras como ‘Laura Chozo’. Es una comedia donde nos ponemos a hablar de nuestras cosas, las tonterías que nos pasan en el día a día, se van a divertir.