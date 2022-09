La recordada actriz cómica Patricia Alquinta regresa al teatro con una divertida obra, mientras prepara una hermosa despedida a su personaje ‘La Gata’. Entre sus tantas actividades que tiene durante el día, se hizo un tiempo para responder nuestro cuestionario.

¿Sabes por qué te pusieron Patricia?

No lo sé, creo que estaba de moda. De hecho mi primer nombre es Magda por mi abuela Magdalena, pero siempre me dijeron Patricia.

Defínete en tres palabras...

Soy honesta, leal y fuerte.

Una cualidad que admiras en otras personas…

La lealtad es una cualidad que pocas personas tienen.

¿Te pareces a lo que dice tu signo zodiacal?

Soy Géminis, tengo los dos lados, literal.

¿Recuerdas cuántos personajes has interpretado?

Muchos, pero creo que los más reconocidos son de la hija sorda (en ‘La familia defectos’), una de las vecinas (en ‘Las vecinas de Huaycán’) y ‘La Gata’. También hacía una imitación en la que solo me ponían rulos, era Eliane Karp.

¿Te pareces a tu personaje en la obra teatral ‘Locas de humor’?

Bueno, es ficción y realidad, hemos combinado esas cosas. Fernando Armas, como director, ha logrado combinar muy bien mi momento actual.

¿Con quiénes compartes escenario?

Con Lucy Bacigalupo y Silvia Bardales. Estaremos desde el 7 de octubre, a las 8 de la noche, en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

¿De qué trata la obra?

Tres amigas se reencuentran después de muchos años y cuentan cómo les ha ido en la vida. A veces la realidad supera a la ficción, es muy divertida.

¿Sigues interpretando a ‘La Gata’?

No y me lo piden mucho, no sé si se vería bien, pero haré ese personaje a pedido para despedirlo.

¿De qué parte de tu cuerpo te sientes más orgullosa?

¿Orgullosa? Siempre me han gustado mi sonrisa y mi mirada, siento que expresan lo que soy, pero estoy agradecida con mi genética familiar.

¿Estás enamorada?

Sí, de mi hija y de la vida.

¿En qué prefieres gastar tu dinero?

En memorias, viajar con quienes estoy feliz, ir al cine, conciertos, zapatos y carteras.

Eres afortunada por...

Porque estoy viva, sana y mi hija es feliz; mi madre está bien. Soy, más que afortunada, agradecida.

Una joya que siempre usas.

Un anillo que me dejó Roxana (Ávalos, desaparecida actriz cómica peruana).

¿Qué enseñanza te dejó la pandemia?

La pandemia me enseñó a vivir cada día feliz. Tuve Covid-19 y casi me muero. Ahora aprendí a perdonar y alejarme de lo que no me suma, a creer que me quedé un poco más acá porque tengo cosas que me faltan hacer.

¿Regresas con regularidad a los Estados Unidos?

Sí, porque mi familia está allá: mi hija, mi mamá y mis hermanas.

El matrimonio es...

La unión de dos personas que se aman y deciden caminar juntas complementándose con todos los errores y virtudes, es un aprendizaje constante.

¿Te volverías a casar?

Obvio, ¿quién se anima?

