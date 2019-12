POR: FRANK LÓPEZ

Un buen día del 2005, la actriz Patricia Alquinta confiesa que tuvo un arrebato, cogió sus maletas y se fue a radicar a Miami sin analizarlo ni pensarlo mucho; y con ese mismo ímpetu, hace seis meses, volvió a agarrar sus cosas y volvió al Perú. Sus amistades dicen que vino huyendo de la tierra del Tío Sam, pero su respuesta es mucho más profunda y compleja. En esta entrevista intentamos explicar esa interrogante.

Tenías una relación estable en Estados Unidos, ¿qué pasó?

Qué te puedo decir, tengo seis meses acá y no nos hemos visto, y no sé... está resentido, creo que es mejor cortar por lo sano, en verdad.

¿Cuántos años tenían juntos?

Ocho años. Soy una persona de relaciones largas, después de mi esposo, estuve con él, mi última pareja, pero mi cerebrito me dice: ‘Si en ocho años no avanzaste más, es por algo’.

¿Solo eran pareja? ¿No vivían juntos?

Él en su casa, yo en la mía, era mi novio. Creo que por algo pasan las cosas. Al final no se concretó, estoy aquí.

¿Y no están pendientes, el uno del otro, a través de las redes?

Te voy a ser honesta, no lo tengo en mis redes y nunca lo tuve. Estuve casada más de 20 años y nadie conoce al papá de mi hija. Siempre he separado mi vida personal de la artística.

¿La distancia ayuda a voltear la página?

Eso también es cierto, te ayuda a darte cuenta de muchas cosas.

Por ejemplo...

Cuando una persona te dice ‘sí entiendo tu trabajo’, pero no es así porque se va aislando, es la mejor pregunta y respuesta que tienes.

¿Y tomas tus decisiones también sin consultarlas?

Soy independiente hace muchos años, bueno o malo comunico lo que voy a hacer, pero no lo consulto, soy un poquito egoísta.

Patricia contó que a ella la tienen que enamorar', demostrarle que ella vale la pena. (Fotos: Mónica Palomo)

Y ahora que tienes seis meses aquí sola, ¿timbra mucho el teléfono?

No tengo suerte, no se me acercan mucho.

¿Los intimidas?

Sí, creo que soy una persona intimidante, muy fuerte, eso lo debo reconocer.

¿No tomas la iniciativa?

¡Ay, no! Soy una princesita, soy chapada a la antigua. A mí me tienen que conquistar, enamorar, demostrar que valen y valgo la pena.

¿Te ganan por insistencia?

No, porque hay gente que te insiste y parece stalker (acosador) y uno lo que quiere es matarlos. Creo que cuando alguien te cae bien, reaccionas bien.

Y si te cae bien, ¿participas del coqueteo?

Ahí ya es otra cosa, ya te ríes, lo incluyes en tu grupo.

¿El bonito o el buena gente?

Cuando el hombre es bonito, creo que ya no se esmera en ser detallista con una mujer. En cambio el hombre que no es agraciado -por no decir feo- se esmera mucho.

Entonces no solo ves el físico...

No te voy a decir que no veo el físico, porque es lo primero que veo, pero si no tiene nada en el cerebro, de qué sirve.

Y sobre la infidelidad, un tema que siempre está vigente, ¿qué tienes que decir?

Dímelo a mí que me pusieron los cuernos. Es bien fácil, las mujeres tenemos un sexto sentido que -créeme- nunca se equivoca. Si la mujer lo sintió, ya te fregaste, lo va a encontrar donde sea.

¿El hombre no lo tiene?

No. Mira, las mujeres les pueden ser infieles y ustedes ni cuenta se dan.

¿Y por qué las mujeres son infieles?

Porque de verdad perdió el interés, porque la mujer es más emocional y sentimental, el hombre es más carnal.

¿Das segundas oportunidades?

Nunca las doy, ¿por qué tengo que darlas? Además, la infidelidad se da porque algo ya no está funcionando.

¿Qué piensas de las relaciones a distancia?

Las relaciones a distancia sí pueden funcionar ahora porque uno está más conectado con la otra persona a través del teléfono. Y si con toda esa tecnología no hay conexión, es porque en verdad no la hay.

¿Revisabas el celular de tus parejas?

Nunca, porque mi teléfono es mío, por lo tanto, yo no voy a tocar el tuyo. Y también necesito mi espacio, por eso no soy fácil de conquistar, me gusta dormir sola en mi cama.

¿Hay planes de retorno?

‘Chapa tu combi’ (la novela en la que interpreta a ‘Emperatriz’) va hasta marzo, me convocaron para una radio y estoy en un proyecto para un programa también, creo que se va dilatando el regreso. Ahora no quiere decir que no voy a regresar, mi hija está allá. Es indefinido por ahora, y a lo mejor mañana me da el ataque y me voy.

¿Eres de las mujeres que actúan con esos impulsos?

Solo dos veces en mi vida actué así. Cuando me fui a Estados Unidos, a Telemundo, y no se lo pregunté al papá de mi hija, lo decidí yo sola, le dije: ‘Si quieres vienes, sino te quedas’, y ahora que me regresé a Perú fue exactamente de la misma forma.

¿Cuál fue el motivo?

Algunos dicen huyendo, otros me dicen que la tierra llama, otros me dicen que me cansé. Siento que es un break (descanso). Se lo dije dos días antes a mi hija, y al que era mi novio, una semana antes.

Ahora estás frecuentando a tus amigos de la comedia...

Sí. Me he sorprendido con Manolo (Rojas) que ya no toma alcohol, Fernando (Armas) con su esposa, el tío (Guillermo) Rossini tan lindo y bello, con Silvia (Bardales) que ya no hablaba mucho con ella, a Lucy (Bacigalupo) y a Daysi (Ontaneda), que ya no las había visto tiempo. He vuelto a reencontrarme con mis amigos de verdad, y estoy haciendo amistades nuevas... y eso me tiene ocupadita.

Noté medio entusiasmado a Manolo...

Siempre hemos sido así, yo lo abrazo, lo apapacho, voy del brazo con él, se acerca una niñita y le hago un escándalo. Yo soy así con él y él es así conmigo. Lo que pasa es que antes no había tantas cámaras y la gente no lo veía. Él me cuida mucho, a veces es un poquito exagerado.

¿Pero nunca se han confundido las cosas?

No. Todos son ‘babies’ para mí, ‘I love you’ (te amo), esa es mi comunicación con ellos de toda la vida, y nunca he tenido problemas con ninguno de mis compañeros.

Agradecimiento: Xiliana Boutique/930-527248