La actriz Patricia Alquinta afirmó que ella no entraría al ‘Onlyfans’ porque quiere que la gente la vea por su talento y no por su cuerpo, y está soltera porque ‘tengo un carácter muy exigente. Además, asegura que hacer comedia es bien difícil.

“Mi personaje en ‘Locas de humor’ se llama Patricia del Cacho y es una mujer que está en Tinder, Onlyfans en busca del marido, soy la que no ha tenido suerte (en el amor)”, afirmó.

Y a ti cómo te va en el amor

Estoy solita... es que tengo un carácter bien jodi..., tengo que reconocerlo, soy muy especial. Creo que la persona que esté cerca debe tener las características, los gustos que uno también tiene. Entonces soy muy exigente. Ahora que hablo en la obra del Onlyfans, no saben la cantidad de mensajes internos que me llegan a mi Instagram, todo el mundo me está pidiendo.

¿Y no te animas?

No, esta vieja de miércoles que va a estar en Onlyfans.

Pero Olenka Zimmermann tiene su Only.

Olenka está regia. Además yo siempre he tenido, tengo que reconocerlo, un perfil bajo siempre. Creo que todo el mundo lo sabe y quiero conservarme así, que la gente vea como he evolucionado. Las mujeres no solo somos un cuerpo, somos también talento y en la comedia es bien difícil demostrar que tienes talento. Entonces me ha costado, me cuesta y me costará hacer esas cosas.

¿Sientes que has evolucionado como actriz?

Estuve haciendo drama con Michelle Alexander, con Pro- TV y ahora estoy grabando para La rosa de Guadalupe. Hago de mamá vieja, toda chancluda y quiero que la gente me crea que también puedo hacer esas cosas. Pero sí yo me meto a Onlyfans y comienzo a vender mi cuerpo, que de verdad si me lo cuido, la mente de la gente acá es un poquito más cerrada en eso, te encasilla mucho. Te dicen la cómica, en forma despectiva, vuelvo y repito la comedia es bien difícil de hacer. No es fácil pararse en un escenario y que la gente que está abajo se ría, y se ría sin lisuras.

Hay una delgada línea entre el humor y lo vulgar...

Siempre, por ejemplo Silvia no dice groserías, yo tampoco... estamos tratando que sea un espectáculo bonito y este 7 de octubre en ‘Locas de humor’ vamos a hacer un espectáculo inolvidable, vamos a ponerle muchas ganas, mucho amor y por supuesto mucha alegría.

Por cierto, Silvia contó que está pasando por un momento duro en su salud.

Sí, Silvia acaba de pasar un momento difícil, no pensábamos decirlo, pero ella lo contó. Entonces el momento que estamos viviendo es bien emocional y queremos que la gente se divierta. Enseñarle a la gente que puedes pasar por un mal momento y estamos ahí sentadas, hablando, cantando y los estamos haciendo reír. Esa es la idea de ‘Locas de humor’, que se rían, se diviertan y disfruten.

LOCAS DE HUMOR

Esta puesta en escena, dirigida y producida por Fernando Armas, narra la historia de tres amigas que se juntan después de años y se divierten contando lo que la vida les deparo, los amores, divorcios, éxitos y fracasos, siempre tomándolo con humor. ‘Locas de humor’ se estrena el 7 de octubre en el Bianca, de Barranco, y las entradas están a la venta en Teleticket.

