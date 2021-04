La actriz Patricia Alquinta, fue otra de las figuras del medio que se contagió con el coronavirus y narró a Trome que vivió momentos muy duros, pues su saturación bajó hasta 84 y tuvo que asistirse sola en su casa, pero ahora viajará a Miami para vacunarse.

En tus historias de Instagram comentaste que el Covid 19 te atacó.

Sí, ha sido durísimo, porque vivo sola hasta oxígeno necesité.

¿Cuánto llegaste a saturar?

Lo más bajo que llegue fue a 84 y de verdad, tu vida pasa por tus ojos como si fuera una película, pero tenía que estar calmada. Felizmente no me dio neumonía, pero me quedaron secuelas como inflamación en el globo ocular y riñones.

Claro porque tu hija está en Miami

Mi hija y mi mamá que quería agarrar un vuelo para venir a cuidarme.

¿Piensas volver a Miami para vacunarte?

Sí, el otro mes viajo a vacunarme y ver a mi hija y a mamá en Nueva York. Ellas ya están vacunadas. Me quedaré un mes por allá, con esta enfermedad bajé 8 kilos, no podía comer solo frutas, estoy deshidratada y sin músculos. Ahora estoy más tranquila, pero siempre tomando todas las precauciones del caso, porque ya está comprobado que uno puede contagiarse nuevamente, así que por favor usen su protector facial, doble mascarilla, el alcohol y mantengan la distancia social.

¿Cómo van los proyecto para actuar?

Me dieron libreto para un proyecto que salía en enero, pero con esta pandemia dicen que para julio así que esperaré esa fecha, acá está muy complicada la cosa y todo lo que pago es con mis ahorros que están casi en rojo.

CHICA FITNESS

En una entrevista que Patricia Alquinta dio para nuestra sección ‘Ellas’’ contó que planeaba lanzar su canal ‘fitness’.

Regresar a Perú es...

Fantástico.

¿Cuánto tiempo ya en el país?

Tengo cuatro meses (hoy casi dos años)

¿Qué proyectos tienes?

En unos días sale un programa de conversación en canal UCI que se llama ‘Conectados’, además, estoy en otros proyectos como mi canal de fitness y una idea que por ahora es un secreto.

¿Perdiste a algún ser querido por el cáncer?

Sí, a mi mejor amiga Roxana Ávalos y a Ricky Tosso. Mi hermana también tuvo cáncer, pero se salvó.

Lo que más extrañas de Perú cuando estás fuera es...

Mi familia, mis amigos.

¿Qué cosmético no falta en tu cartera?

Mi brillo labial.

LA ASALTARON

Patricia Alquinta, también narró que a los pocos meses de arribar a Lima, fue víctima de los delincuentes que quisieron robarle su bolso.

“Fui asaltada, la noche del último domingo, cuando salía del centro comercial Real Plaza Salaverry, en Jesús María. Fueron cuatro delincuentes los que interceptaron el vehículo en que viajaba junto a tres personas. A todos fueron encañonados y amenazados”, precisó.

Patricia Alquinta señaló que el delincuente la conminó a entregarle su celular, el cual estaba en el interior de su cartera, por lo que el sujeto intentó arranchar con fuerza el bolso.

