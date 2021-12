La carismática y jovial actriz Patricia Barreto habla de todo lo que vivió este año, en el que, a pesar de la pandemia, tuvo mucho trabajo, y de lo que espera para este 2022.

Patricia, este año has tenido muchos retos como actriz…

Uno de estos ha sido haber actuado en un cortometraje grabado con un celular. ‘Un cruce cualquiera’, dirigido por Bruno Ascenzo y hecho con un teléfono Xiaomi 11T, se grabó en solo un día, fue un reto su realización y una sorpresa saber que un teléfono puede ser tan funcional.

A propósito de eso, ¿sueles ser muy tecnológica?

¡Sí! Todo el día estoy con mi celular, lo utilizo mucho, pero también me doy un tiempo para descansar de este aparato.

¿Cuál es tu balance personal de este 2021?

Es un año que me ha retado mucho laboralmente, me ha enseñado a adaptarme y ha dejado que me enfoque en la docencia, a través de las clases virtuales.

¿Te reinventaste?

Sí, en líneas generales ha sido bueno. También estuve grabando una telenovela, conduje ‘Aprendo en casa’ y actué en ‘Junta de vecinos 2′.

¡Y te compraste tu depa!

Sí, muy feliz de haber cumplido el sueño de la casa propia, tengo muchas cosas más por hacer.

Cambiando de tema, ¿cuál es tu papel en ‘Junta de vecinos’?

Estoy en la segunda temporada. Me llamo Killa, ella es una ajedrecista que le encanta el trapecio y vive en las nubes, es muy enamoradiza.

En el pico más alto de la pandemia, estuviste trabajando en ‘Aprendo en casa’...

En ese momento asumí una gran responsabilidad, salía de mi casa con salvoconducto para grabar el programa. En la calle había tanques, parecía una película. Me arriesgaba físicamente para llevar educación a los chicos.

¿Te gusta la docencia?

Sí, siento que es un camino maravilloso en el que puedo sembrar esperanza, pasión y futuro a los jóvenes.

¿Cómo pasarás la Navidad?

Con mi familia y comiendo un pavo delicioso preparado por mi mamá. Yo me encargo de las ensaladas. La verdad es que amo la Navidad.

¿Y el Año Nuevo?

Me gustaría viajar al interior del país, al norte a descansar, pero vamos a ver cuáles son las restricciones.

¿Qué esperas del 2022?

Que pase la pandemia o, al menos, se pueda controlar. Que la gente se vacune como un acto de amor al otro.

