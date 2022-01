Patricia Barreto será ‘Maricucha’ en la nueva comedia que ‘Del barrio Producciones’ lanzará este lunes a las 9.30 de la noche por América Televisión y que también abordará temas como el empoderamiento de la mujer, el amor en la tercera edad y las trastornos emocionales. Esta producción se emitirá en el horario de ‘Luz de luna’, telenovela que tendrá una segunda parte en breve.

Patricia, cuando se lanzó la promoción de esta novela el ‘speech’ de tu personaje: ‘Soy Maricucha, la que te ve y escucha’ causó mucha gracia y muchos recordaron a Miguel Barraza contando uno de sus chistes. Eres una actriz muy versátil, pero hacer reír requiere de un plus, ¿en quién te basaste para desarrollarlo?

Gracias por tus palabras, primero quiero decir que estoy emocionada de formar parte de esta producción. ‘Maricucha’ es un espíritu positivo, libre, emprendedor, es una chica de Cajamarca, que ha estudiado y quiere culminar su carrera de fisioterapueta, vive en Lima con su madrina y se las sabe todas. Cree mucho en que los sueños se pueden hacer realidad aunque a veces eso puede traerle complicaciones y con respecto al speech: ‘Soy Maricucha, la que te mira, la que te escucha’, pues buscaba una frase que la representara y pensé ‘ella es súper noble, escucha, está presente cuando la necesitan’ y escogí palabras que rimaran. En cuanto a la comedia, mi gran maestro ha sido Ricky Tosso, recuerdo haber hecho con él una sola obra donde todo era risa y diversión, él me enseñó la importancia del humor en la vida y tomar el humor en serio.

Actriz cuenta que su maestro en la comicidad fue el recordado Ricky Tosso (Foto: Difusión)

LA HISTORIA

‘Maricucha’ necesita dinero para continuar sus estudios y su amiga ‘Samanta’ (Stephanie Orue) la recomienda para que tome el trabajo de cocinera en la casa de Los Corbacho Bello. Ahí conocerá a ‘Don Antonio (Gustavo Bueno), entre ellos nace una bonita amistad y él le confesará que sigue enamorado de su amor de juventud ‘Clara’ (Haydée Cáceres). Ambos idean un plan para que ese amor se haga realidad, pero la familia de ‘Don Antonio’, que siempre ha vivido de su fortuna sin trabajar, le hará la vida imposible a la joven cocinera que llega a revolucionar sus vidas cuando se convierta en la esposa del patriarca. ‘Fernanda’ (Milene Vásquez) será su peor enemiga.

TULA IBA SER ‘MARICUCHA’

‘Maricucha’ es una novela original de Víctor Falcón y Eduardo Adrianzén con su grupo de guionistas la adaptó a nuestra realidad. “Es una comedia familiar, que tiene música, drama, pero que nos hará reír y olvidarnos del maldito Ómicron. La idea original es de Víctor Falcón, la escribió hace doce años y debo confesar que en ese momento quien iba a encarnar el personaje iba ser Tula Rodríguez , pero por equis motivo no se pudo. Entonces, Eduardo y su equipo trajo a ‘Maricucha’ a esta realidad, pues ella es pilas, estudia, se las sabe todas y siempre quiere ayudar”, contó Alexander antes de presentar al nuevo elenco de su telenovela.

Maricucha : Patricia Barreto

Dorita : Elsa Oliveros

Beto : Gustavo Borja

Antonio : Gustavo Bueno

Fernanda : Milene Vásquez

Teté : Ximena Díaz

Gianluca : Lazlo Kovacs

Renato : Andrés Vílchez

Vania : Kailani Pinedo

Carla : Valentina Saba

Paulo : Sebastián Monteghirfo

Samantha : Stephanie Orúe

Clara : Haydee Cáceres

Edgar : Víctor Prada

Jonatan : Sebastián Barreto

'Clara' (Haydeé Cáceres) y 'Don Antonio' (Gustavo Bueno) harán realidad su amor de juventud (Foto: Difusión)

EL RATING

Por otro lado, Michelle Alexander dijo que se siente feliz al saber que a las 9.30 pm, la familia se reúne en casa para ver sus producciones y que antes se atormentaba por el rating, aunque reconoce que ‘Luz de Luna’ le deja la valla alta.

“Son tantos años en esto y muchos en los que me angustiaba y no dormía porque bajaba 3 puntos. Sí, obviamente quiero ser la número 1, pero si hoy soy la segunda o tercera ya no es un martirio, ya no me rompe el coco, duermo tranquila, luego lo analizo y con los escritores corregimos las historias que no están funcionando”, dijo la directora de Del Barrio Producciones.

