¡UYYYYY! Patricia Barreto, la popular ‘Maricucha’, no quiso declarar para el programa de Amor y Fuego y los calificó de “mala onda” cuando un equipo se acercó a ella ante el estreno de la segunda temporada de la serie que protagoniza.

“Pero por qué siempre así de mala onda (...) no, no, no voy a hacer (declarar) para que hagas programa”, se le escucha decir a la actriz, quien estaba dentro de un vehículo junto a Andrés Vílchez.

Ante ello, Gigi Mitre y Rodrigo González se mostraron indignados por su actitud, ya que en el espacio de entretenimiento nunca han tenido mala onda con la actriz.

Peluchín aterriza a Patricia Barreto, ‘Maricucha’: “¿Qué se cree?”

El conductor Rodrigo González no dudó en arremeter contra Patricia Barreto y llamarla “desubicada” por sus declaraciones.

“Qué vamos a hacer programa contigo, me sobran las hojas de la pauta. ¿Qué se cree? la estelar... Cuando tu no figurabas, cuando la gente no sabía ni maricucha de ti, nosotros ya liderábamos al mediodía. El suelo esta parejo, pero hay niveles, aunque estés gozando de tu protagónico ”, expresó.

