“Piaf” en teatro, “No me digas solterona 1 y 2″ en el cine y “Maricucha” en televisión, han marcado la carrera de Patricia Barreto que hoy debuta en el circo con el espectáculo “Volar” junto a Edgar Vivar en Mall del Sur. Este nuevo reto que la acogerá bajo una carpa la tiene muy entusiasmada.

“Voy a contar la historia de una artista, o también puede ser el de una chica que tiene un sueño como cualquiera de los espectadores y logra cumplir su anhelo de ser acróbata. El entorno hará que esta persona, no solamente supere sus miedos, sino le dé el valor y la valentía para poder volar”, dice Barreto.

“Ernesto Pimentel, que sigue mi trabajo en el teatro, me comentó que sabía que tenía también pasión por el circo y me propuso que hagamos un espectáculo. Él es un empresario de circo y me dijo: ‘yo tengo mi carpa en Lima Norte y te doy mi carpa en Lima Sur’. Le respondí: ¿Estás hablando en serio? Y me respondió que quería un espectáculo para toda la familia que tenga que ver con mi autobiografía. Allí nace ‘Volar’”.

TODO UN RETO

La actriz está consciente de que es una afortunada por los papeles y oportunidades que ha tenido en cine, teatro y televisión. “Es increíble, no lo puedo creer, es realmente como si soñara y que Dios me haya dicho que mi momento tenía que llegar en el tiempo oportuno. Yo he tomado cada reto porque me he sentido preparada, lista y creo que eso solo pasa cuando no solamente te apasiona lo que haces, sino cuando no dejas de prepararte.

La clave es seguir aprendiendo y no creerse por un éxito fugaz...

Así es, yo recién he venido a saborear la popularidad con Maricucha, mucha gente me empieza a conocer recién y a mí me hubiera encantado que vean todo lo que hice antes de la telenovela, especialmente en teatro. Pero bueno, tuve la oportunidad de encarnar un personaje entretenido, divertido, la pasé increíble con mis compañeros, grandes actores. Entonces creo que todo fue armónico y se dio en un buen momento y ahora se viene la dos y esperemos que se produzca la misma magia.

TE PUEDE INTERESAR