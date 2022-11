Patricia Barreto, protagonista de “Maricucha 2″, había tenido un percance luego de un desplante a un reportero de Amor y Fuego. El hecho no pasó por paños fríos entre los conductores del programa de espectáculos, quienes la criticaron por su actitud. Ante ello, la actriz dio a conocer que se disculpó y consideró que “su respuesta no estuvo a la altura”.

La actriz se reunió con el reportero Miguel Cabellos y aprovechó la oportunidad para expresar su lamento por su inofortuna reacción al ser abordada por dicho programa días atrás.

“Aquí mis amigos de Amor y Fuego me han sorprendido. Acabo de salir de grabar y estoy con Miguel. Recién nos estamos conociendo, recién estoy entrando al tema de la farándula y todo esto. Quería decirte Miguel, en serio, pedirte las disculpas del caso. Me sentí un poco abrumada por la insistencia de las preguntas, pero no estuvo a la altura”, publicó inicialmente.

“Siento que no estuvo a la altura mi respuesta. La gente de comunidad sabe cómo soy y nada, desde ahora acá (en el corazón). Vamos a conversar y la vamos a pasar bien. También enviarle un saludo a Gigi y Rodrigo, gracias por la buena vibra siempre”, agregó.

Patricia Barreto se disculpó con reportero de Amor y Fuego

¿Cómo ocurrió el desplante de Patricia Barreto a Amor y Fuego?

Patricia Barreto había sido criticada en Amor y Fuego por Gigi y Rodrigo González luego de que desairó a su reportero a la salida de un evento por el lanzamiento de “Maricucha 2″.

“Pero por qué siempre así de mala onda (...) no, no, no voy a hacer (declarar) para que hagas programa”, se le escuchó decir a la actriz, quien estaba dentro de un vehículo junto a Andrés Vílchez.