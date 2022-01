Patricia Barreto tiene más de 13 años transitando por los caminos del teatro, cine y televisión, y ahora nos presenta a ‘Maricucha’, su cómplice en esta aventura. Ella nos cuenta que al igual que su personaje también tiene su barrio, le gusta cocinar y muestra siempre esas ganas de salir adelante.

“Estoy emocionada, es un protagónico que llega en un buen momento de mi carrera. Estoy muy contenta, consciente del momento que estoy viviendo y me encanta”, dijo Patricia en un alto de las grabaciones de la serie de Del Barrio Producciones que se estrena mañana a las 9:30 de la noche por América Televisión.

¿Quién es ‘Maricucha’?

Maricucha es una chica de provincia que viene a la capital a estudiar fisioterapia, pero tiene un talento que es la cocina. Entonces, ella emplea todos sus recursos para salir adelante. Es sumamente positiva, tiene como muchas ganas de ayudar a todo el mundo, a veces se mete en problemas, pero los resuelve con mucho humor. Es una chica que no se deja ‘pisar el poncho’, pero también es bastante noble y real.

Patricia Barreto sobre ‘Maricucha’ (Video: Milagros Casas - TROME)

¿Qué tiene este personaje de Patricia Barreto?

Le he puesto toda mi energía, también me gusta cocinar. Lo más lindo es haber leído el personaje y haber conectado con esto que me representa de Maricucha, que es el deseo de salir adelante, el deseo de ayudar a los demás.

¿También tienes ese barrio de ‘Maricucha’?

Igual, no tanto… pero también tengo barrio, crecí en un barrio maravilloso con un montón de amigos jugando carnavales en la calle.

¿No temes que te encasillen en personajes cómicos?

No, porque he tenido la posibilidad, al menos en teatro, de hacer personajes bastante dramáticos. Creo que todos mis personajes de comedia tienen un toque de drama. No es fácil hacer comedia y eso también es un reto. Todavía estoy en ese momento de frescura, de alegría y me gusta compartir eso, esa es mi energía. La energía dramática también, pero digamos que la comparto en otros espacios, la televisión tiene que ser más ligera, menos densa.

Te reinventas…

Siempre. ¿Encasillarme?, imposible. Me encanta reinventarme, porque me encanta mi trabajo, porque me encanta dar personajes distintos. Y si pasara que ya no me reinvento es porque estaría recontra aburrida en mi trabajo y eso no creo, y espero que no pase.

El 2021 fue un año de grandes cambios, ¿cómo lo viviste?

Fue locazo. Fue un tiempo de pandemia fuerte y estuve conduciendo ‘Aprendo en casa’ y para mí fue un reto salir en una época donde las restricciones eran máximas, un riesgo que tomé con mucha responsabilidad. También después de tantos años de trabajo, de saber administrar, organizarme, tener mis objetivos, mis prioridades claras, llegó el momento en que pude comprarme la casa y para mí, compartirlo en las redes fue eso, sentirme orgullosa de que lo había logrado y lo logré por mis propios medios.

Durante la pandemia también se dieron muchas separaciones de parejas, ¿eso también afectó tu matrimonio?

No, me divorcié antes. Es más, cuando llegó la pandemia estaba en un buen lugar, estaba en la casa de mi madre, el mejor lugar del mundo. Entonces, viví esos dos años junto con mi mamá. Me hice mucho más sólida con mi columna familiar y vertebral, y me puse a entrenar. Vengo de una formación bastante corporal y circense, mi mamá tuvo estructura de circo, entonces pasé un año entrenando, enfocando toda mi energía en trabajar físicamente mi cuerpo para estar preparada para lo que venga, y estar en la casa de mi mamá, mejor lugar no pudo ser, me sentí protegida, cuidada y con el amor familiar.

Recuperaste y fortaleciste en tu entorno familiar. ¿Y cómo te recuperaste emocionalmente después de un divorcio?

Es algo que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, siento que soy una persona bastante resiliente, tengo bastante fortaleza, tengo mucha fe, creo en Dios y llevo evidentemente terapia psicológica, desde hace un par de semanas, pero la estoy llevando por la carga laboral porque ahí necesitamos equilibrar. Yo tengo una espiritualidad que trabajo constantemente, me enfoco muchísimo en mi trabajo, tengo una familia maravillosa y terapia psicológica, es un combo completo. Siento que tienen que estar en la canasta básica familiar: comida, trabajo y salud mental porque si realmente enfocamos nuestro futuro en realizarnos profesionalmente o en expectativas que nosotros mismos no llenamos, no pensamos en el presente y en nuestra estabilidad, no vamos a ser felices nunca.

Tienes tus objetivos claros...

Mi objetivo es ser no solamente una artista que solo se dedica al entretenimiento, sino ser un agente de cambio. Gran parte de mi trabajo en el teatro ha sido de educación, todo lo que tenga que ver para contenidos con niños y la familia, soy docente. Literalmente con ‘Aprendo en casa’ no solamente me dediqué más a fondo al tema educativo. Si hubiera podido dedicarme a otra cosa que no sea actriz hubiera sido educadora o dueña de un colegio, algo de una ONG, aspiro a eso. Me gusta mucho la idea de transformar desde el área del entretenimiento.

¿Qué consejo le daría ‘Maricucha’ a Patricia?

Que juegue, que se divierta y se relaje más. Yo pienso mucho, analizo las cosas y, a veces, hay que ser más espontáneos.

